Cantareata rap Nicki Minaj sustine ca se va retrage din muzica pentru a-si intemeia o familie, scrie Variety. Pe contul ei de Twitter cantareata a scris: „Am decis sa ma retrag si sa imi formez propria familie. Stiu ca sunteti fericiti acum". Ea a multumit fanilor si i-a indemnat sa ii cante piesele in continuare. Nu este clar daca mesajul este unul serios sau publicat pentru a atrage atentia, pentru ca niciun reprezentant al ei nu a comentat. Cat despre familie, ea a anuntat in urma cu o luna ca se va casatori cu Kenneth Petty in 80 de zile. Nicki Minaj, nascuta pe 8 decembrie 1982 sub numele Onika Tanya Maraj, este cantareata rap, ...