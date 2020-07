Nicolae Banicioiu a rabufnit la adresa lui Vlad Voiculescu: 'M-am saturat de minciunile acestui fiu de securist'

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu lansează un atac extrem de dur la adresa lui Vlad Voiculescu, pe care îl face „fiu de securist” și îl acuză că răspândește informații false. Reacția lui Bănicioiu vine după ce Vlad Voiculescu a scris pe Facebook că a auzit că acesta ar putea candida la Primăria Capitalei.

„M am saturat de minciunile acestui fiu de securist!!! Ca de obicei raspandeste informatii false. Probabil securismul se mosteneste din tata in fiu ! Ca si in multe alte ocazii acest domn minte si manipuleaza ! Pe ce tragedie mai vrei sa te urci , mai securila acum ??? Ce minciuna mai pui la cale ? Nu ne mai minti un pic si ca transplantul pulmonar e un capriciu politic ??? De asta ai uitat ? Ai mintit si au murit oameni, securila ! Foloseste ti banii de PR pentru altceva nu pentru ambitiile si mizeriile tale de negocieri politice de doi bani in speranta ca poate prinzi si tu un post caldut ...

#securitateaafostodioasa#puidesecurist”, scrie Bănicioiu pe Facebook.