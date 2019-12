Nicolae Banicioiu - audiat la Parchetul General in dosarul Colectiv

Fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu s-a prezentat vineri dimineaţa la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat ca martor într-un dosar disjuns din "Colectiv", în care se fac cercetări în legătură cu modul de intervenţie a autorităţilor după incendiul din octombrie 2015. Bănicioiu a venit la Parchet în jurul orei 8,00, el fiind aşteptat de câţiva supravieţuitori ai incendiului din clubul Colectiv. Fostul ministru al Sănătăţii a mai fost citat în acest dosar, însă el a refuzat în luna octombrie să se prezinte la audieri, avocatul Doru Viorel Ursu, care reprezintă familiile victimelor, declarând atunci că va cere aducerea lui Bănicioiu cu mandat. În noiembrie 2015, la puţin timp după tragedia de la Colectiv, Nicolae Bănicioiu declara că autorităţile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniţii. "Nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noştri pot gestiona situaţia. Din Franţa şi Germania, din foarte multe părţi, am primit astfel de solicitări. (...) Momentan, noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noştri pot face faţă cu brio oricărei situaţii", declara Bănicioiu, ministru al Sănătăţii la acea vreme. Un an mai târziu, în noiembrie 2016, părinţii victimelor au depus o plângere penală la Parchetul General, în care mai mulţi oficiali guvernamentali şi din sistemul de sănătate erau acuzaţi în legătură cu modul în care au intervenit autorităţile după producerea incendiului în clubul Colectiv. Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în formă agravată, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, privind intervenţia autorităţilor şi acordarea primelor îngrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenţa medicală acordată acestor victime, împrejurările legate de posibile infecţii nosocomiale şi de acţiunile ori inacţiunile funcţionarilor publici în legătură cu transferul persoanelor vătămate la unităţi de spital din străinătate. În dosarul principal, pe 28 aprilie 2016, au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, dar şi fostul primar Cristian Popescu Piedone. În urma incendiului din 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv, 64 de persoane au murit, iar alte câteva sute au fost rănite. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)