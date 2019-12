Nicolae Banicioiu, CERTAT de un supraviețuitor de la Colectiv, la ieșirea de la audierile de la Parchetul General, in cazul Colectiv

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a ajuns, vineri dimineața, la Parchetul General, unde a fost citat ca martor, în dosarul Colectiv. Bănicioiu a fost așteptat de câteva victime și nu a făcut declarații.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a ajuns la Parchetul General, după ce a fost citat pentru a doua oară în dosarul Colectiv, pentru a spune cum s-au derulat operațiunile de salvare după incendiul din clubul Bucureștean.

La ieșire, Bănicioiu a fost certat de un supraviețuitor de la Colectiv, care i-a strigat: 'De ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini?'.

"Și eu și celalți am fi vrut să facem mai mult. Am făcut tot ce era posibil omenește. Nu am refuzat niciun ajutor. Noi am spus din primul moment că asigurăm tot costul tratamentului. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil și eu și doctorii. Nu acuzați salvatorii. Eu nu am făcut spitale. Noi am trimis afară toți pacienții. Medicul decidea când pleacă pacienții", a declarat Bănicioiu la ieșirea de la Parchetul General.