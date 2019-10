Nicolae Banicioiu este audiat la Parchetul General in dosarul Colectiv

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu este audiat azi la Parchetul General, în dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Bănicioiu vine după ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plângerii părinţilor victimelor şi supravietuitorilor tragediei, care au acuzat autorităţile The post Nicolae Bănicioiu este audiat la Parchetul General în dosarul Colectiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.