Nicolae Banicioiu il SOMEAZA pe Marcel Vela sa TRANȘEZE barbatește problema redeschiderii bisericilor

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății în Guvernarea Ponta, cere actualului guvern să își asume bărbătește decizia redeschiderii bisericilor, ținând cont de faptul că oamenii pot merge, de exemplu, la supermarket, dacă respectă unele reguli.

"Am tot vazut in ultima vreme o dezbatere privind deschiderea lacasurilor de cult .L am vazut si pe ministrul Vela cerand Bisericii o analiza fara patima ( pe bune !?) . Eu cred ca lucrurile stau altfel : adica autoritatile trebuie sa si asume deciziile ,nu sa tot treneze in indecizie lasand totul la latitudinea destinului.

Cred ca este bine sa amintim si sa subliniem importanța bisericii în viețile noastre.

După ce am văzut numeroase apeluri ale bisericii către autorități , tin sa atrag atentia ca biserica este o instituție mult mai apropiată de nevoile oamenilor si mult mai personală. In timp de pandemie (boala) si seceta , cred ca misiunea bisericii este una aparte pentru societatea în care trăim. Atât timp cât se pot asigura măsuri de protecție , am convingerea că bisericile pot fi redeschise.

Din moment ce putem merge la supermarchet ,cu masuri de protectie bineinteles cred ca trebuie sa invatam oamenii cum sa se comporte si in alte situatii inclusiv in lacasurile de cult .

Sa nu uitam ca viata este un dar de la Dumnezeu iar din povestirile colegilor mei , medici , mereu am inteles ca Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt", scrie Bănicioiu pe Facebook.