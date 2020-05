Nicolae Banicioiu prezinta cifre halucinante ale bolnavilor ignorați de autoritați

Fostul ministru al sănătății în guvernarea Ponta, Nicolae Bănicioiu, anunță că cel puțin cinci milioane de pacienți cronici, aflați în evidențele sistemului de sănătate, au fost ignorați de medici, în timpul stării de urgență. Internările în spitalele din România au fost interzise, iar medicii au preluat doar urgențe, însă unii oameni au fost lăsați să moară, […] The post Nicolae Bănicioiu prezintă cifre halucinante ale bolnavilor ignorați de autorități appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.