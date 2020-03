Nicolae Banicioiu S-A NAPUSIT asupra liderilor PNL: 'AU decis totuși sa faca circul de ieri de la Parlament '

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, aduce un atac virulent conducerii PNL! „Deștepții ăștia au interacționat și cu cei de la DSU in ședințele photo ale premierului desemnat sau demis” a precizat fostul ministru, adăugând că, deși le-a explicat că trebuie să respecte indicațiile specialiștiilor, liberalii au țint să facă circul de ieri de la Parlament.

„Doamne ferește de așa ceva ! Deși toată lumea le a explicat ca nu se pot face adunări mari și nici interacțiune cu mulți angajați iar ei totuși au decis sa facă circul de ieri de la parlament ! Citu un inconștient - la fel și conducerea PNL !

Eu unul le am explicat de citeva ori ca și prin parlamentari ( care merg in teritoriu ) cit și prin angajați , vor putea răspândi virusul - ei nu și nu !!! Au făcut o conștient sau mai bine zis totuși inconștient( pentru ca n au vrut sa asculte ) - le am explicat de 7000 de ori ca trebuie sa i urmeze strict indicațiile specialistilor și i am avertizat ca i vor pune in pericol inclusiv pe cei care gestionează lucrurile . Deștepții ăștia au interacționat și cu cei de la dsu in ședințele photo ale premierului desemnat sau demis ! Practic azi sunt in imposibilitatea de a și pune un guvern și așteaptă soluții de la alții . INCONȘTIENȚII !”, se arată pe pagina de Facebook a lui Nicolae Bănicioiu.