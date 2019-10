Nicolae Ciuca a anunțat ca trece in rezerva pentru a putea fi ministru al Apararii in Guvernul Orban

Generalul Nicolae Ciucă, propus ministru al Apărării în Guvernul condus de Ludovic Orban, a anunțat, vineri, că trece în rezervă, potrivit G4Media. Nicolae Ciucă a participat, vineri, la ceremoniile din Parcul Carol de Ziua Armatei României, iar la finalul ceremoniei, Ciucă le-a declarat jurnaliștilor că, pentru a deveni ministru al Apărării, va trece în rezervă. The post Nicolae Ciucă a anunțat că trece în rezervă pentru a putea fi ministru al Apărării în Guvernul Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.