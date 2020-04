Nicolae Ciuca: Ziua Fortelor Terestre ne surprinde astazi pe front, indeplinindu-ne datoria sacra de protejare a poporului roman“ (video)

Aniversăm astăzi Forţele Terestre ale României, al căror sfânt patron este Marele Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă prăznuit în fiecare an în calendarul creștin-ortodox la data de 23 aprilie. De biruinţă avem nevoie şi în această perioadă de cumpănă în care ne confruntăm cu cea mai periculoasă molimă care a ameninţat omenirea în ultimul secol. Un secol în care Istoria României a fost marcată de vitejia militarilor din cea mai numeroasă categorie de forţe a armatei.



Poporul român a văzut în ultima perioadă importanţa pe care o au pentru apărarea Patriei forţele terestre. Le vedem astăzi pe străzi, alături de forţele MAI, am văzut trupele de geniu construind spitale de campanie, echipe CBRN care au decontaminat anumite zone, am văzut detaşamentele de logistică implicate în transportul materialelor medicale de maximă importanţă.

În acest an, pentru prima dată în istoria recentă, nu vom avea ceremonialuri militare, nu vom avea fast, onoruri în cinstea celei mai numeroase categorii de forţe din Armata României.



Ziua Forţelor Terestre ne surprinde astăzi pe front, îndeplinindu-ne datoria sacră de protejare a poporului român, cu speranţa că, anul viitor, Sfântul Gheorghe va fi prăznuit cu simţământul datoriei împlinite.



În acelaşi timp cu misiunile pe care le execută zilnic în aceste zile, Forţele Terestre Române asigură fruntariile ţării şi participă la operaţiuni alături de aliaţii care contribuie în mod direct la asigurarea securităţii şi stabilităţii României. Suntem în război cu pandemia SARS-CoV-2 şi pentru a birui în acest război - ceea ce ne dorim și ceea ce avem credința că vom reuși - trebuie să rămânem vigilenţi şi să ne adaptăm la orice ameninţare la adresa securităţii naţionale în plan terestru.



Ne bizuim în această confruntare pe NATO şi pe partenerul nostru strategic Statele Unite, piloni de securitate care au fost alături de noi în ultimii ani, în consolidarea securității pe flancul estic al Alianței, și ne sunt aproape și acum, în lupta cu SARS-CoV-2 asigurând şi susţinând transporturi strategice de materiale medicale, dar și expertiză de specialitate pe frontul pandemiei.



Dragi militari şi personal civil, rezervişti şi veterani din Forțele Terestre, Sărbătoarea categoriei de forţe din care faceți parte vă surprinde astăzi la datorie, în misiuni de patrulare, transport persoane, instalare a unor facilități medicale, pază obiective sau sprijinirea controlului la frontiere. Știu că nu este o misiune ușoară, însă mai știu că este o misiune pe care o puteți duce la bun sfârșit.



Veteranii şi rezerviştii reprezintă nucleul pe care ne bazăm în susţinerea noastră, a celor din linia întâi. Exemplul lor este important pentru a susţine baricada în faţa pandemiei SARS-CoV-2.



În încheiere, vă felicit pentru modul în care ați înțeles să vă îndepliniți misiunile deosebit de complexe şi am convingerea că şi în perioada următoare veți fi la fel de consecvenți, în permanență la datorie şi întotdeauna disponibili pentru cei care vă vor solicita sprijinul în această perioadă caracterizată de provocări noi pentru Armata României şi pentru ţara noastră.



La mulţi ani Forţelor Terestre Române!