Nicolae Dica, antrenor FC Argeș, dupa demisia lui Bogdan Andone: 'Am fost erou ca am rezistat un an si jumatate la FCSB'

Antrenorul echipei FC Argeş, Nicolae Dică, a reacţionat după ce a aflat că Bogdan Andone a demisionat de la FCSB. Dică spune că el e un erou pentru că a rezistat atât de mult la vicecampioana României, anunță MEDIAFAX.

"Poate Bogdan Andone s-a gândit că n-are cum să aibă rezultate mai bune. El nu era de o lună aici, a fost şi secundul lui Mihai Teja şi ştia foarte bine ce e la Steaua. Eu am fost erou că am rezistat un an şi jumătate, nu? În acel timp am avut destule rezultate bune", a spus Dică, pentru Telekom Sport.

Dică a vorbit şi despre startul dificil de campionat al vicecampioanei: "Au fost nevoiţi să joace din 3 în 3 zile, cu jucători de la naţionala de tineret care au fost la turneul final, iar asta s-a văzut. Să nu uităm că Steaua are 9 jucători accidentaţi. Dacă ar fi fost disponibili, ar exista un lot de 22-23 jucători foarte buni, cu dubluri pe posturi", a spus Dică.

Antrenorul FCSB-ului, Bogdan Andone, a anunţat că pleacă de la FCSB după eşecul cu Alashkert, scor 3-2. Anunţul a fost făcut la conferinţa de presă.

Bogdan Andone a spus la flahs-interviu că nu se teme de demitere, dar la conferinţa de presă şi-a anunţat plecarea: "Ştiam ce voi face înaintea acestui meci. N-am vrut să las echipa înaintea meciului cu Botoşani şi nici înaintea unui meci de Europa League. Am fost responsabil ca jucător, aşa vreau sa fiu ca antrenor. Nu vreau să fiu huiduit pentru decizii pe care nu le iau eu. Nu există colaborare aici, e echipa patronului, decizia le ia doar dânsul", a spus Bogdan Andone.

Rezultatele lui Bogdan Andone la FCSB

Bogdan Andone pleacă de la FCSB după şapte jocuri oficiale. Omul care a condus pregătirea de vară a înregistrat patru victorii, o remiză şi două înfrângeri. Iată rezultatele FCSB-ului în era 4-3-3:

FCSB - Milsami Orhei 2-0

FCSB - Hermannstadt 4-3

Milsami Orhei - FCSB 1-2

Sepsi - FCSB 0-0

Alashkert - FCSB 0-3

FCSB - FC Botoşani 2-0

FCSB - Alashkert 2-3