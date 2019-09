Nicolae Dica, antrenor la FC Arges: 'Cat am fost eu la FCSB, am fost mereu pe locul 1, locul 2'

Nicolae Dică (39 de ani) încă suferă după plecarea de la FCSB. Acum antrenor la FC Argeş, în Liga 2, Dică a dezvăluit care este marele său regret, după perioada petrecută la formaţia vicecampioană a României în ultimele patru sezoane, anunță MEDIAFAX.

Dică a antrenat FCSB din vara lui 2017 până la finalul lui 2018. Regretă faptul că nu a câştigat campionatul cu FCSB şi a subliniat faptul că în perioada în care el îi pregătea pe roş-albaştri, echipa se afla doar pe locul 1 sau 2, spre deosebire de perioada actuală. ”Cât am stat la FCSB am făcut lucruri bune. Puteam şi mai mult, puteam să câştig şi campionatul, ştiţi şi cum l-am pierdut, la Iaşi. Am fost aproape, nu am reuşit, din păcate, dar consider că echipa a arătat bine în multe momente şi am făcut lucruri bune. Cât am fost eu la FCSB am fost mereu pe locul 1, locul 2, am ajuns în primăvara europeană. Şi aşa am fost contestat, când eram pe locul doi, la trei puncte, mi se striga ”demisia” prin tribune”, a spus Nicolae Dică, la Digi Sport.

În prezent, FCSB se află pe locul 11 în clasamentul din Liga 1, cu doar şapte punctes trânse în opt meciuri jucate. În perioada iunie 2017 - decembrie 2018, Nicolae Dică a adunat 80 de meciuri pe banca FCSB, în toate competiţiile, cu un procentaj de 1,95 de puncte pe meci. Fostul decar din Ghencea a dus echipa pe locul doi într-un an şi jumătate şi a calificat-o în primăvara europeană a Europa League, când a fost eliminată de Lazio cu 5-2 la general.