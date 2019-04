Nicolae Dica va fi noul antrenor al lui FC Argeș

Nicolae Dică ar fi ajuns la un acord cu FC Argeş şi ar urma să revină pe banca echipei la finalul acestui sezon, anunţă site-ul Ştiri de Piteşti. Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele clubului, Cristian Gentea, care a declarat că Dică va conduce echipa în sezonul viitor potrivit mediafax.

Conform sursei citate, preşedintele Cristian Gentea l-a asigurat pe Dică de faptul că FC Argeş va putea promova în Liga 1, astfel că cele două părţi ar fi ajuns la un acord. Aceasta era şi condiţia cerută de fostul antrenor al FCSB. "Am fost la Bucureşti, am vorbit şi cu Răzvan Burleanu şi ne susţine. Legea Sportului se afla în Camera Deputaţilor şi la acesta am depus un amendament ca şi cluburile de fotbal publice sa poata activa în Liga 1. La acest demers, s-a alăturat şi LPF, care susţine echipe de tradiţie ca FC Argeş şi Petrolul. Ca antrenor, vom merge cu Nicolae Dica", a spus Gentea.

Dică s-a aflat pe lista clubului şi după debarcarea lui Emil Săndoi, dar atunci a refuzat oferta. Fostul antrenor al FCSB şi cel care a promovat echipa în Liga 2, când se numea SCM Argeşul Piteşti, a condiţionat revenirea sa pe banca tehnică de schimbarea statutului clubului, adică să se poată promova în Liga 1. Acum s-au făcut paşi în acest sens, iar Dică se pare că şi-a dat acordul pentru a prelua gruparea din Piteşi. Pânâ la finalul sezonului, antrenor principal la FC Argeş va rămâne Augustin Eduard.

Dică a mai antrenat la Piteşti între 2015 şi 2017, perioadă în care a adus echipa în Liga 2.

În acest moment, FC Argeş ocupă locul 6 în clasament, cu 56 de puncte. În acest sezon, FC Argeş nu are drept de promovare. Din sezonul viitor există şanse ca şi cluburile susţinute din bani publici să joace în Liga 1. Pe ordinea zi a Camerei Deputaţilor există un proiect în acest sens.