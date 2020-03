Nicolae Giugea si Alexandru Gidar, candidatii PNL pentru Primaria Craiova si Consiliul Judetean Dolj

Candidatul PNL pentru funcţia de primar al Craiovei va fi Nicolae Giugea, iar candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (DJ) Dolj va fi Alexandru Gîdăr, ambele propuneri de candidaturi înaintate de PNL Dolj fiind validate luni de Biroul Permanent Naţional al partidului, potrivit unui comunicat al filialei liberale doljene remis luni AGERPRES.

Conform sursei citate, în sondajele de opinie referitoare la funcţia de primar al Craiovei, Nicolae Giugea este cel mai bine plasat dintre toţi liberalii şi are cele mai mari şanse să câştige."Nicolae Giugea este unul dintre cei mai activi membri ai filialei doljene a PNL. Profesor universitar la Facultatea de Horticultură, cu o carieră academică şi de cercetare prestigioasă, Nicolae Giugea are şi o bogată experienţă politică şi administrativă. A fost în două rânduri prefect de Dolj, apoi preşedinte al ADS, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, iar în prezent este deputat de Dolj. Este unul dintre cei mai activi membri ai PNL Dolj, având zeci de întâlniri cu cetăţenii Craiovei, dar şi cu investitori şi alte persoane interesate în dezvoltarea oraşului nostru", se menţionează în comunicatul PNL Dolj.Candidatul desemnat de liberali pentru funcţia de preşedinte al CJ Dolj, Alexandru Gîdăr, este consilier judeţean şi un specialist în domeniul educaţiei, "cu o vastă experienţă managerială şi o viziune amplă în legătură cu modul în care trebuie să se dezvolte un judeţ"."Prin aceste două nominalizări, PNL Dolj demonstrează faptul că atunci când alege candidaţii pentru funcţiile cele mai importante are în vedere criterii de competenţă şi integritate care corespund cu actualele cerinţe ale electoratului. În campania electorală pentru alegerile locale, PNL Dolj va propune soluţii concrete de dezvoltare atât a Craiovei, cât şi a judeţului Dolj, pentru ca regiunea noastră să ajungă din urmă alte regiuni ale ţării care au beneficiat de administraţii liberale", notează sursa citată.Liberalii doljeni şi-au exprimat disponibilitatea de a dialoga cu "toţi partenerii de dreapta care vor să se alăture acestui proiect prin care PSD-ul să fie eliminat de la conducerea administraţiei locale şi judeţene".