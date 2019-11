Nicolae Robu a castigat definitiv procesul cu seful OPC in dosarul ''Ghilotina cablurilor''

Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, ca a castigat definitiv in instanta procesul intentat de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Timis in dosarul "Ghilotina 1", privind taierea cablurilor aeriene ale operatorilor de servicii care nu si le-au dus in sistemul de tubulaturi subterane special construite de municipalitate.