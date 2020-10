Nicolae Robu a luat foc dupa ce a fost trimis in judecata: 'E drept asa ceva, oare? E profund, profund nedrept!'

Primarul în funcţie al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a arătat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu are nicio legătură cu imobilele vândute în baza Legii 112/1995 şi că el însuşi a cerut să se cerceteze aceste vânzări. Joi el a fost trimis în judecată, alături de fostul primar, Gheorghe Ciuhandu şi alţi funcţionari din Primăria Timişoara.

Edilul în funcţie, Nicolae Robu, spune că nu ştie altcineva din ţara aceasta să fie atât de calomniat cum a fost el.

”Curtea de Apel Timişoara a respins contestaţia depusă de mine cu privire la trimiterea mea în judecată de ‭‬către ‬DNA în dosarul caselor ‭ ‬restituite, respectiv‭ ‬vândute‭ ‬pe‭ ‬Legea‭ ‬ ‭ ‬112‭ ‬din‭ ‬1995,‭ ‬alături‭ ‬de predecesorul meu în funcţia de Primar al Timişoarei şi de alte câteva persoane. Prin urmare, ceea ce s-a tot spus pe toate canalele de comunicare, începând din 30.12.2019 şi anume, că am fost trimis în judecată, acum chiar e valabil, abia acum! Dar, haideţi să vedem pentru ce sunt eu trimis în judecată, de‭ ‬fapt,‭ pentru‭ ‬că‭ mediatizarea‭ ‬acestui‭ ‬lucru‭ ‬s-a‭ ‬făcut permanent cu calomnierea grosolană a subsemnatului. Eu chiar ‭nu ştiu ‭ ‬ca cineva‭ ‬ din ţara asta să fi fost mai calomniat decât mine în toţi aceşti ani şi mă întreb: pentru ce, oare? Cu ce şi faţă de cine am greşit? Pentru că în afară de a munci cu fanatism pentru universitatea mea, cât am fost Prorector şi Rector, apoi pentru oraşul meu, ‭cât am fost‭ ‬Primar,‭ onorând‭ ‬aceste‭ ‬înalte‭ ‬funcţii,‭ ‬prin‭ ‬munca enormă şi prin ceea ce am lăsat în urmă ca rezultat al acestei munci, în afară de a face bine tuturor celor cărora a fost în puterile mele să fac -desigur: în limitele legii!-, eu altceva n-am făcut”, a scris Robu pe Facebook.

Nicolae Robu mai scrie că nu are nicio legătură cu vânzarea de case naţionalizate către diferite clanuri.

”Desigur, se va spune: cu puţine excepţii, toţi cei acuzaţi se declară nevinovaţi. Ei bine, deşi ştiu deja că unii dintre confraţi nu vor‭ să ‭audă ‭adevărul, fiind‭ ‬ prea‭ ‬însetaţi ‭de sânge prin însăşi natura lor şi încă cu predilecţie de sânge nevinovat, eu mai încerc o dată clarificarea speţei mele, disocierea mea de acuza grea de vânzare ilegală a sute de case din centrul oraşului către clanuri şi persoane suspuse şi de creare, în acest fel a unui prejudiciu de milioane şi milioane de euro. N-AM NICIO LEGĂTURĂ CU ASTA, ‬o‭ ‬spun‭ ‬ ‭ ‬cât‭ ‬se‭ poate‭ ‬de‬ răspicat! Eu sunt prezent în cauză nu cu vânzarea de case bune din centrul oraşului către clanuri şi persoane suspuse, ci cu vânzarea a două magherniţe dintr-un fund de curte, amenajate dintr-o ‭fostă‭ ‬ ‭ ‬magazie de ‭lemne‭ ‬şi date‭ ‬de‭ ‬o comisie din care eu nici măcar nu am făcut parte unor amărâţi,‭‭ ‬cazuri‭ ‬sociale‭ indubitabile,‭ ‬date‭ ‬cu‭ ‬semnătura mea, asta e adevărat, însă cu semnătura mea precedată de 4 semnături care îmi garantau legalitatea (în paranteză fie spus:‭ ‬avocaţii‭ ‬susţin,‭ ‬invocând‭ ‬inclusiv‭ ‬sentinţe‭ ‬definitive‭ ‬în acest sens, că, de fapt, chiar nici n-a fost încălcată nicio lege, dar asta-i altă discuţie!)”, a mai scris Robu.

După ce a arătat că în calitate de primar a vândut doar două ”magherniţe” şi s-a întrebat de ce numele său a apărut în momente cheie, asociat cu vânzarea ilegală a sute de case din centrul oraşului.

”Întreb, drept este ca din 2017 –deci: de 3 ani!-, numele meu să apară de câteva ori pe an, întâmplător de‭ ‬fiecare‭ ‬dată‭ ‬în‭ ‬momente‭ ‬cheie,‭ ‬asociat‭ ‬cu‭ ‬vânzarea ilegală a sute de case din centrul oraşului către clanuri şi persoane‭ ‬suspuse‭ ‬şi‭ ‬cu‭ ‬crearea,‭ ‬în‭ ‬ ‭ ‬acest‭ ‬fel,‭ ‬a‭ ‬unui prejudiciu de milioane şi milioane de euro? E drept aşa ceva, oare? E profund, profund nedrept! Eu am ieşit în stradă pentru o justiţie independentă -şi nu regret!-, dar independentă de influenţe politice, economice şi de orice alt fel, nicidecum independentă de dreptate!”, a scris Robu.

Primarul se mai întreabă pe cine a deranjat.

”Rău trebuie să fi deranjat eu pe cineva! Poate tocmai prin faptul că –lucru mai puţin ştiut!- EU AM FOST CEL CARE A CERUT să se cerceteze aceste‭ ‬vânzări‭ ‬şi‭ ‬restituiri‭ ‬şi,‭ ‬chiar‭ ‬mai‭ ‬larg,‭ ‬TOATE transferurile de proprietate din avuţia publică în diverse avuţii‭‭ ‬private,‭ TOATE!‭ ‬Asta‭ ‬nu‭ ‬prea‭ ‬s-a‭ ‬ştiut!‭ ‬Ei,‭ ‬la momentul potrivit, o să vă prezint documentul prin care am făcut-o! Şi... mergem înainte, , vorba poetului!”, a mai scris Robu.

Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat, joi, după două amânâri asupra contestaţiei depuse de inculpaţii din dosarul retrocedărilor de la Primăria Timişoara, în procedura camerei preliminare după ce Tribunalul Timiş a respins excepţiile invocate de apărare. Astfel, Primarul în funcţie, Nicolae Robu, dar şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, precum şi mai mulţi funcţionari din Primăria Timişoara, au fost trimişi în judecată.

În urma deciziei Curţii de Apel Timişoara, judecata pe fond urmează să înceapă la Tribunalul Timiş.