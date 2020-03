Nicolae Robu critica personalul medical care demisioneaza: Pe timp de pace iși iau salariu. Acum la greu nu este OK sa asistam la dezertari

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat marți, la Realitatea Plus, într-o discuție despre personalul medical care și-a dat demisa de la spitalul CFR din municipiu, că nu este în regulă să existe „dezertări” .

„Spitalul CFR nu apartine de primarie, apartine de Ministerul Transporturilor. 10 infirmiere si 3 asistente si-au depus demisia pentru ca sunt speriate pur si simplu, una spune ca are copil mic, alta are pe cineva in intretinere, deci pentru motive de genul acesta spun ca le este frica sa se imbolnaveasca. Eu cred ca nu este in regula. Cand e liniste toata lumea e multumita pe timp de pace sa-si ia salariu. Acum la greu nu este OK sa asistam la dezertari. Astfel de atitudini impieteaza, afecteaza negativ imaginea generala a corpului medical (...) Nu e nimeni iresponsabil sa expuna oamenii. Nimeni nu are voie sa ii expuna pe medici. Avem nevoie de ei”, a declarat edilul.

