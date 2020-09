Nicolae Robu, dupa ce a pierdut alegerile: Foarte bine am dormit aseara. Nu e nicio problema

Nicolae Robu, candidatul PNL pentru un nou mandat la Primăria Timişoarei care a pierdut în faţa lui Dominic Fritz, candidatul USR, a afirmat luni, la Digi24, că nu este nicio problemă privind rezultatele alegerilor şi că a dormit foarte bine duminică noaptea, după ce a aflat că a pierdut, atât de bine încât a adormit cu telefonul în mână în timp ce încerca să posteze un mesaj pe Facebook. El spune că a pierdut alegerile pentru că a avut prea multe lucrări finalizate, lucru care i-a deranjat pe locuitori.

„Se pare că există un segment de populaţie în comunitatea noastră care nu e prezent în stradă, aşa cum sunt eu printre oameni, şi care sigur s-a manifestat pe mediul online şi probabil că acel segment nu mă agrează. Dar nu e nicio problemă, încă o dată. Eu am dormit aşa de bine că nici nu am reuşit să postez. Foarte bine am dormit. Eu dorm puţin în general. M-am culcat pe la ora 4.00, că am plecat de la partid pe la 3.30 şi am adormit cu telefonul în mână scriind un text”, a afirmat Nicolae Robu luni la Digi 24.

„Eu sunt foarte împăcat cu modul în care mi-am exercitat prerogativele, cu ce am lăsat în urma mea în oraş. Unde mergi în oraş vezi realizări care ţin de exercitarea de către mine a acestor funcţii importante de rector, respectiv primar. Drept urmare, nu e nicio problemă. Abordarea aceasta de transformare în forţă, de modernizarea în forţă a oraşului nu este pe placul timişorenilor. Dacă aproximativ 30% m-au votat, nu ştiu încă scorul final, data trecută în 2016 am obţinut 53% din voturi, înseamnă că timişorenii îşi doresc altceva. E dreptul domniilor lor să îşi dorescă altceva. Eu îmi văd de viaţa mea cu seninătate, cu împăcare şi fiecare cu ale lui”, a completat Nicolae Robu.

Liberalul a adăugat că este un om ultracinstit care nu a furat niciodată.

„Eu nu am furat, sunt ultracinstit, ultracorect în toate, sunt sâcâit de vreo 3 ani şi ceva pentru două magherniţe unde nu am chiar nicio vină, chiar şi la acelea, foste magazii de lemne fiind. Eu am adus în proprietarea publică clădiri foarte valoroase, 11-12, nici nu mai ştiu, care ajunseseră pe la diverse clanuri, dar am fost calomniat în permanenţă. Dar lumea s-a lămurit că sunt corect, că sunt cinstit. Nu pot explica altfel decât prin faptul că am deranjat cu aceste lucrări care toate s-au finalizat în termen, care au fost foarte multe”, a explicat Robu.

Întrebat care au fost atuurile lui Dominic Fritz, liberalul a replicat: „Nu ştiu, nu m-a preocupat”. „Nu i-am pomenit numele absolut niciodată. Las în seama analiştilor. Nu am dat nicio replică nici celui numit de dumneavoastră, nici celorlalţi 13 contracandidaţi. Ei toţi 14 m-au atacat non-stop. Din partea mea nu veţi găsi nicio nominalizare, replică, nicio replică la niciunul. Eu am vrut să fac un altfel de politică”, a conchis Robu.

Noul primar al municipiului Timişoara, candidatul USR, Dominic Fritz, a obţinut peste 52% din voturi, potrivit rezultatelor parţiale. Pe locul al doilea s-a situat actualul primar, liberalul Nicolae Robu, care a obţinut puţin sub 30%.