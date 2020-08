Nicolae Robu, dupa o prima sentinta nefavorabila in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA: "Puteti vedea cele doua locuinte vandute cu semnatura mea"

Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, afirma ca doar Curtea de Apel va stabili daca va fi sau nu trimis in judecata in dosarul vanzarilor ilegale de locuinte si sustine ca pana acum nu i s-a luat nicio declaratie. Robu considera ca nu are nicio legatura cu dosarul, el fiind acuzat "numai si numai pentru vanzarea a doua maghernite".