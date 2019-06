Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania la TIFF 2019

nicolas cage google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Nicolas Cage a primit, la Cluj-Napoca, Trofeul Transilvania pentru contributia adusa cinematografiei mondiale, motiv pentru care s-a aratat entuziasmat pe scena TIFF, afirmand ca va aseza trofeul pe noptiera de langa pat pentru a-i aminti de prietenii din Romania. Nicolas Cage a ajuns la Cluj. Actorul a cerut sa fie preluat de pe pista, dar a fost refuzat "Prieteni din Transilvania, va multumesc! Sunt foarte fericit sa ma intorc aici. Stiti ca am facut doua filme aici "The Dying of the Light", in regia lui Paul Schrader si "Ghost rider, spirit of vengeance", regizat de Mark Neveldine si Brian Taylor. Amandoua experientele au fost minunate, sunt mandru de aceste doua film ...