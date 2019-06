Nicole Cherry, despre experientele neplacute cu barbatii: "Mi s-au luat banii si pe o apa plata"

Nicole Cherry google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum este fericita si traieste o poveste de dragoste ca-n povesti insa… Nicole Cherry a avut parte si de experiente neplacute la capitolul ”barbati”. Nicole Cherry este foarte fericita de cand l-a intalnit pe Florin Popa, cel cu care are o relatie de ceva timp si cu care s-a si mutat impreuna. Desi ea marturisea in urma cu cateva luni ca nu-si doreste sa mai aiba o relatie in viitorul apropiat, se pare ca Florin Popa i-a schimbat perceptia si a cucerit-o iremediabil pe artista. Inainte insa de a-l cunoaste pe iubitul ei, Nicole Cherry a avut parte si de experiente neplacute la capitolul ”barbati”. “Asta e o conceptie pe care nu o s-o schimb si o sa o transmit si fi ...