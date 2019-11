Nicoleta a plecat in Italia si a crezut ca va avea o munca dificila, insa decenta, intr-o alta tara europeana. Prima data, sotul ei a fost cel care i-a spus ca trebuie sa faca asta

Reportaj cutremurator in sudul Italiei, unde aproximativ 7.500 de femei, majoritatea romance, traiesc in conditii de sclavie. Acestea sunt batute si exploate sexual de angajatorii lor, arata o ancheta facuta de The Observer si citata de The Guardian.



“In fiecare noapte, de aproape trei ani, Nicoleta Bolos sta aproape treaza pe o saltea murdara intr-o incpaere din provincia siciliana Ragusa, asteptand sa auda pasi in fata usii. Pe masura ce orele trec, ea se pregateste pentru momentul in care usa se va deschide (…) Singurul lucru de care se teme mai mult decat sunetul fermierului la usa este amenintarea ca isi va pierde slujba. Asa ca a indurat fiecare noapte de viol si batai, in timp ce sotul ei bea pana isi pierdea cunostinta”, asa incepe reportajul celor de la The Observer despre drama femeilor care sunt exploatate in sudul Italiei.

“Prima data, sotul meu a fost cel care mi-a spus ca trebuie sa fac asta. Proprietarul fermei unde am fost angajati voia sa se culce cu mine, iar daca refuzam nu ne mai platea si ne dadea afara”, a mai spus Nicoleta Bolos.

“Am crezut ca a innebunit, insa cand am refuzat, m-a batut. Asa ca a trebuit sa fac tot ce spunea seful nostru sa fac – era singura modalitate in care ne puteam pastra locurile de munca. Cand angajatorul a venit, m-a amenintat cu o arma. A spus ca daca ma misc, o sa ma impuste in cap”, a continuat romanca.

In perioada petrecuta la ferma, romanca a povestit ca angajatii au stat in conditii mizere si au fost hraniti cu mancare de pisicia. Noaptea, Nicoleta si alte romance erau adesea violate si abuzate.

“Cand am venit aici, am crezut ca este o munca dificila, insa decenta, intr-o alta tara europeana. Am sfarsit prin a fi sclave”, mai spune femeia.

Organizatia italiana pentru drepturile migrantilor Proxyma Association estimeaza ca mai mult de jumatate dintre romancele care lucreaza in serele din sudul Italiei sunt obligate sa intretina relatii sexuale cu angajatorii lor. Aproape toate lucreaza in conditii de munca fortata si exploatare severa. Mai precis, pana la 7.500 de femei, majoritatea romance, traiesc in conditii de sclavie, in regiunea Ragusa.

„Aceste femei lucreaza ca sclave pe camp si stim ca sunt santajate sa intretina relatii sexuale cu proprietarii fermelor si serelor, din cauza subjugarii lor psihologice”, a explicat comandantul Carabinieri din Sicilia, Guido Volpe. “Nu este usor sa investighezi sau sa opresti acest lucru, pentru ca femeilor le este, in majoritatea cazurilor, prea frica sa vorbeasca”, a adaugat el.

Multe dintre romance lasa in tara de origine copiii, dar si familiile pe care le intretin si se simt obligate sa face alegeri disperate.

“De unde vin eu, din Moldova romaneasca, nimeni nu are un loc de munca”, a explicat Nicoleta Bolos, in timp ce o alapteaza pe fiica sa in varsta de cinci luni, intr-un depozit intunecat de la o ferma din provincia Ragusa. “Salariul mediu acolo este de 200 de euro pe luna. Aici poti face mult mai mult, chiar daca suferi”, a adaugat ea.

Romancele, obligate sa lucreze in caldura extrema – fara apa

Jurnalistii de la The Observer au discutat cu 10 romance care lucreaza la ferme din Ragusa. Toate au vorbit despre agresiuni sexuale si exploatare, inclusiv despre cum munceau cate 12 ore pe zi, in caldura extrema, fara apa, fara a fi platite. Ele sunt obligate sa traiasca in conditii degradante si insalubre, in cladiri izolate.

Profesorul Alessandra Sciurba de la Universitatea Palermo, coautorul unui raport din 2015 despre abuzurile la care sunt supuse romancele in Sicilia, afirma ca situatia s-a inrautatit acum.

“Femeile ne spun ca sunt nevoite sa migreze pentru a se asigura ca fiii lor nu vor trai in saracie completa in Romania, dar ele sunt obligate sa rabde conditii ingrozitoare si abuzuri”, a afirmat ea. “Nu sunt alte locuri de munca, ne-au spus femeile, asa ca, pentru a le asigura traiul familiilor lor, au simtit ca trebuie sa accepte acordul. Este o alegere constienta pe care au facut-o. Ceea am vazut nu este altceva decat munca fortata si trafic de persoane, asa cum sunt definite de Organizatia Internationala a Muncii a ONU, a continuat Alessandra Sciurba.

Procurorul Valentina Botti lucreaza la mai multe dosare privind agresiunile sexuale si exploatarea prin munca impotriva fermierilor. Aceasta afirma ca acuzurile la care sunt supuse romancele reprezinta un “fenoment enorm”.

“Rapirile, agresiunile sexuale si tinerea oamenilor in conditii de sclavie reprezinta trei infractiuni majore pe care le-am detaliat in anchetele noastre de pana acum”, a subliniat ea.

“Vorbim despre posibil mii de femei romance victime ale unor abuzuri grave. Foarte putine femei isi marturisesc povestile. Cele mai multe dintre ele accepta abuzul ca pe un sacrificiu personal pe care trebuie sa il faca, daca vor sa isi pastreze locurile de munca. Implicatiile pierderii locurilor de munca pentru multe dintre ele sunt devastatoare”, a continuat Valentina Botti.

Romanca Eliza, in varsta de 45 de ani, a simtit ca nu a avut de ales atunci cand seful ei a impins-o magazie, in prima ei zi de munca.

“Am incercat sa fug, dar mi-a spus clar ca, daca nu fac acest lucru, va trebui sa plec. Au fost luni de zile in care nu am avut de munca, asa ca daca voiam sa stau in Italia, trebuia sa accept asta”, a povestit ea.

Tot mai multe romance ajung sa faca avort

Cresterea enorma a romancelor care fac avort in Sicilia este alarmant pentru medici si organizatiile pentru apararea drepturilor omului, mai scrie sursa citata. Potrivit Proxyma, desi romancele reprezinta 4% din femeile din provincia Ragusa, ele fac 20% dintre avorturi. Ausilia Cosentini, coordonatoarea unui proiect care le ofera asistenta romancelor, spune ca de multe ori femeile vin insotite de angajatorii lor.

Conditiile de munca sunt foarte periculoase, in unele cazuri. O tanara romanca a povestit ca s-a imbolnavit dupa ce a fost nevoita sa lucreze cu substante chimice, fara sa poarte haine de protectie.

In unele cazuri, conditiile de munca sunt foarte periculoase. O tanara a spus ca s-a imbolnavit pentru ca a fost nevoita sa lucreze cu substante chimice fara costum de protectie. “A trebuit sa manipulez alimente acoperite cu pesticide si m-am imbolnavit grav. Tuseam si nu puteam sa respir”, a povestit ea.

“Eram insarcinata si am inceput sa ma simt rau, apoi am nascut cand eram insarcinata in cinci luni. Medicii au spus ca a fost prematur, din cauza muncii si ca (bebelusul – n.r.) va avea, probabil, sechele cerebrale din cauza substantelor chimice”, a adaugat femeia.

Cele care ajung sa depuna plangere pentru abuzurile suferite nu isi mai gasesc de munca in alte parti, notaza jurnalistii.

„Am lucrat cu sotul meu in sere, iar proprietarul a vrut sa se culce cu mine”, povesteste Gloria, in varsta de 48 de ani. “Am refuzat si m-a concediat. Am depus plangere la politie, dar de atunci nu imi mai gasesc de munca. Ceilalti proprietari de ferme stiu ca am mers la politie si nu vor sa lucrez pentru ei”, a adaugat ea.

Nicoleta Bolos a avut parte de alt deznodamant. Ea a fugit de la ferma si si-a parasit sotul, insa a ramas fara loc de munca. Ea nu a mai putut sa le trimita bani celor doi copii pe care ii lasase in tara. Pana cand prietenii ei au strans suma de bani necesara sa ia un autocar spre tara, Nicoleta a pierdut custodia celor doi copii. Acum, acestia traiesc cu unchiul din partea tatalui, iar de atunci ea nu i-a mai vazut. Cu toate acestea, in ciuda abuzurilor la care a fost supusa, femeia s-a intors sa munceasca in Ragusa. De cand s-a intors in Italia, Nicoleta Bolos a cunoscut un alt roman, cu care a facut doi copii.

Romancele sunt platite de trei ori mai putin decat salariul cerut de lege

Oportunitatile de angajare in Ragusa sunt numeroase. In ultimii ani, exporturile italiene de fructe si legume au crescut si au ajuns in prezent la circa 366 de milioane de euro pe an. O mare dintre ele provin din cele 5.000 de ferme din provincia Ragusa.

Agricultura italiana depinde, de multi ani, de migranti. O organizatie agricola estimeaza ca circa 120.000 de migranti lucreaza la fermele din sudul Italiei. Numarul romancelor care lucreaza in Sicilia a crescut enorm in ultimul deceniu. Potrivit cifrelor oficiale, numai 36 de romance lucrau in provincia Ragusa in 2006. Anul acesta, numarul lor a depasit 5.000.

Potrivit legii italiene, proprietarii de ferme trebuie sa le ofere angajatilor sezonieri contracte oficiale si un salariu zilnic de minim 56 de dolari pentru ziua de munca de opt ore. “Femeile romance sunt platite de trei ori mai putin decat salariul cerut de lege si majoritatea nu au contracte legale”, afirma un lider al sindicatului CGIL, cel mai mare din tara, Giuseppe Scifo. Multe dintre femeile cu care au discutat jurnalistii britanici spun ca rareori sunt platite cu mai mult de 20 de euro pe zi.

Zeci de cazuri, un singur fermier condamnat

Cu toate acestea, autoritatile nu au nici motivatie politica, nici economica sa ia masuri si sa puna capat abuzurilor. Cu toate ca sunt zeci de cazuri deschise, un singur fermier a fost condamnat pana acum pentru condamnarea romancelor.

“Problema este ca fermierii nu sunt bogati”, a mai spus Scifo. “Daca proprietarii isi platesc muncitorii cu salariul legal, ar pierde prea multi bani, iar intreaga economie agricola a provinciei va face implozie. De aceea autoritatile ignora problema si de ce este greu ca cineva sa ia masuri pentru a pune capat”, a adaugat el.

Cat despre Nicoleta Bolos, ea spune ca a decis sa-si faca publica povestea, intr-o incercare de a face dreptate atat pentru ea, cat si pentru celelalte romance care au avut parte de o soarta similara. “Uitati-va cum traim. Asta este viata noastra, insa. Nu o sa-mi pierd din nou copiii. Ei sunt motivul pentru care am trecut prin asta, motivul pentru care am devenit o sclava”, spune romanca, aratand spre camera in care locuieste acum.

