Nicoleta Guta a facut anuntul asteptat de toata lumea: “Astazi sunt mireasa” 

E clar ca Nicoleta Guta a facut anuntul asteptat de toata lumea. Manelista a lansat zilele trecute ultimul sau videoclip, iar piesa se numeste "Astazi sunt mireasa". "Frumoasa melodie", au reactionat fanii. Nicoleta Guta a facut anuntul asteptat de toata lumea. Nu o duce prea bine din punct de vedere sentimental Titlul piesei apare intr-un context in care Nicoleta nu o duce prea bine din punct de vedere sentimental. La finalul anului trecut, ea a fost parasita de Ionica Bangala, dealer-ul de masini la mana a doua cu care se maritase in toamna lui 2017. Vezi si: Nicolae Guta a facut marele anunt! Are probleme cu sanatatea? Nicoleta Guta a facut anuntul asteptat ...