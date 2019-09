Nicoleta Luciu, din nou in cabinetul medicilor! Bruneta a apelat la o noua interventie

Desi nu mai este de ceva timp in lumina reflectoareler, Nicoleta Luciu se ingrijeste in continuare de imaginea sa si apeleaza la medici, ori de cate ori este nevoie. Dupa ce si-a facut o interventie la nivelul danturii pentru a-si mari dintii, acum, bruneta a apelat la o noua interventie. „Un alt pas important in transformarea zambetului meu”, a scris Nicoleta Luciu pe pagina sa de Instagram.

Nicoleta Luciu a dat cateva sute de euro pentru marirea dintilor. „Eu saptamanal vin in Bucuresti pentru dantura. Mi-am facut detartraj, albire, mi-am alungit dintii. Am avut primele zile probleme cu rostirea literei „s”, dar a trecut, sunt foarte bine. Se pot alungi dintii in mai multe moduri. In loc de fatete dentare se poate opta pentru fatetare din compozit. Aceasta tehnica nu obliga pacientul sa isi slefuiasca dintii atat de mult incat sa ii distruga. Nicoleta si-a facut cei patru dinti din fata, de sus. Cam 2,5 milimetri i-a alungit, iar procedura pentru fiecare dintre ei este 80 de euro, in total a costat cam 400 de euro”, a explicat Nicoleta Luciu, pentru Click.ro.

Nicoleta Luciu se ocupa de casa si de tripleti

Cei mici stiu deja trei limbi, romana, maghiara si engleza, iar scoala o fac in limba maghiara. „Singura problema e ca nu pot sa ii ajut la teze”, recunoaste Nicoleta Luciu. Tripletii Kim, Kevin si Karoly sunt acum in clasa 0, fiecare respectandu-si propriul program. Singurele ore in comun sunt orele de engleza.

„Miercurea Ciuc este orasul ideal sa cresti copii. Nu se pierde mult timp in trafic si astfel am timp sa imi duc copiii la multe optionale. Kim face patinaj artistic iar Karoly hochei. Kevin a ales sa faca fotbal, ca fratele lui mai mare, Zsolt Jr. Iarna, toata lumea schiaza. Inclusiv tripletii, care au invatat anul trecut. Nu ne dorim ca ei sa faca sport de performanta, preferam sa se ocupe de scoala. Dar merita sa-si traiasca copilaria din plin, iar orasul acesta le ofera toate facilitatile”, adauga actrita.

