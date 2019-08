Nicoleta Luciu, interesanta doar pentru comerciantii de produse de slabit

Nicoleta luciu

Candva una dintre cele mai frumoase si ravnite femei din Romania, Nicoleta Luciu a ramas acum doar tinta brand-urilor care promoveaza tehnici si produse pentru slabit, care o vor drept imagine. Nicoleta Luciu se bucura si cu astfel de proiecte, mai ales ca nu prea sunt semne ca ar avea sanse sa se intoarca in televiziune.



Dupa ce a devenit si mama de tripleti, Nicoleta Luciu a hotarat sa-si schimbe complet prioritatile si a decis sa se dedice exclusiv familiei. Asa se face ca, de dragul celor patru copii, a lasat Capitala si s-a mutat in provincie. Aceasta decizie a facut ca usor-usor publicul sa o uite, iar producatorii de emisiuni TV sa nu o mai aiba in vedere. Fiind in lumina reflectoarelor de cand avea 18 ani, Nicoletei ii este oarecum greu acum sa nu mai fie implicata in niciun proiect media.



Asa se face ca, mizand pe faptul ca este printre putine vedete care au reusit sa slabeasca intr-un timp-record, devenind un model pentru multe doamne si domnisoare, a decis sa investeasca intr-o cariera online. Mai precis, promoveaza tot soiul de tratamente, produse alimentare sau cosmetice, menite sa ajute la slabit.



Nicoleta Luciu a ramas fara nici un proiect in televiziune



Contra unei sume de bani, Nicoleta Luciu promoveaza pe site-urile de socializare produse care ajuta la remodelarea corporala, oferindu-le sfaturi celor care vor sa slabeasca rapid. Pana in momentul de fata, Nicoleta continua sa fie un etalon pentru femeile insarcinate care vor sa scape repede de kilogramele dobandite in timpul sarcinii.



Sotia lui Zsolt Csergo este recunoscuta pentru faptul ca reuseste sa dea jos, intr-un timp-record, un numar mare de kilograme. Asa se face ca, dupa dieta de acum patru luni, cand a reusit sa slabeasca 13 kilograme, Luciu a fost invadata de tot felul de firme care si-au dorit sa-si asocieze imaginea cu ea.

