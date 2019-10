Nicoleta Luciu nu se mai opreste din ingrasat! Cum a ajuns sa arate acum fosta vedeta de la Pro TV

Nicoleta Luciu a pierdut controlul kilogramelor! Fostul ”iepuras” Playboy a luat proportii si s-a transformat in copia fidela a mamei sale.

In varsta de 38 de ani, Nicoleta Luciu a dat lumina reflectoarelor pe viata de familie si silueta perfecta pe formele rubensiene.

Fostul fotomodel a pierdut lupta cu kilogramele, iar fotografiile sunt graitoare in acest sens.

De altfel, inclusiv Nicoleta Luciu a marturisit, recent, ca a s-a ingrasat si ca viata de casnica si-a pus amprenta pe felul in care arata.

Vedeta a spus ca a incercat sa-si ascunda oboseala sub machiaj, recunoscand insa ca surplusul de greutate se vede chiar si la fata.

”Acum m-am machiat putin ca sa nu par atat de obosita precum ma simt, pentru ca la ora asta dorm. Am falcute, am gusa. Ne ocupam de casa, de copii. Am inscris baietii, i-am inscris pe toti trei la hochei, fac hochei de performanta”, a declarat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a renuntat la lumina reflectoarelor pentru o viata de casnica la Miercurea-Ciuc, alaturi de sot si cei patru copii. Odata cu stralucirea de pe TV a dat uitarii si dietele drastice cu care se mentinea in forma, iar kilogramele s-au adunat linistite pe trupul ei.

