Nicoleta Luciu vorbeste in trei limbi cu copiii ei. Jongleaza cu romana, maghiara si engleza

Nicoleta Luciu vorbeste in trei limbi cu copiii ei. Mama model, fosta vedeta de televiziune se ocupa intens de educatia celor mici, pe care ii creste, in liniste, la Miercurea Ciuc.

Ramasa fara contracte cu televiziunea, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc si duce o viata linistita, departe de lumina reflectoarelor, alaturi de sot, omul de afaceri Zsolt Csergo, si de cei patru copii ai loc. Doar o data pe saptamana vine la Bucuresti, cu treaba. In rest, se ocupa exclusiv de casa si de cei mici.

Nicoleta se implica total in cresterea copiilor, inca de cand au venit pe lume. In prezent, fiul sau cel mare, Zsolt junior, are 10 ani, iar tripletii Kim, Kevin si Karoly vor implini 7ani peste cateva luni. Mai mult ca oricand, ea are grija sa-si tina micutii ocupati cu diverse activitati, pentru a nu deveni dependenti de tablete si de internet.

Baietii fac hochei de performanta, dupa ce au luat cursuri de inot. Acum, la inot a mai ramas doar fetita, Kim. Acasa, vedeta vorbeste in trei limbi cu copiii ei – romana, maghiara (chiar daca nu o stapaneste prea bine) si engleza! Iar cand nu au scoala si nici lectii de facut, Nicoleta joaca tot felul de jocuri cu ei, ca sa-i tina ocupati, de la lego la puzzle-uri. Iese si la alergat cu copiii, in parc, ca sa se asigure ca micutii fac miscare.

Le-a impus restrictii la canalele de televiziune. Ii tine departe de violenta!

Inca de mici, cei patru copii ai vedetei au avut restrictii la televizor. Mai precis, Nicoleta, care e castigatoarea primei editii a reality show-ului Poftiti la Nea Marin', le-a selectat canalele la care au voie sa se uite si le-a interzis programele cu stiri si cu violenta. Micutii au voie la desene animate, dar si la programele educative si la cele documentare.

Copiii isi vad rar matusa. Iuliana are mult de lucru si nu prea ajunge la Miercurea Ciuc

Chiar daca Nicoleta vine des in Capitala, copiii sai stau mai mult la Miercurea Ciuc, cu exceptia zilelor cand pleaca in vacanta. Din acest motiv, cei patru prichindei isi vad destul de rar matusa, pe Iuliana, care locuieste si lucreaza in Bucuresti

Vorbim pe chat mai mult. Ii vad mai rar. Nicoleta are preocuparile unei mame cu patru copii', declara Iuliana Luciu pentru Libertatea, in urma cu putin timp.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.