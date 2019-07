Nicoleta Voicu, poezie erotica pentru Gheorghe Turda. „Te-as iubi ca o felina, in lenjerii de matase”

Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu i-a scris o poezie erotica fostului sau iubit, binecunoscutul cantret de muzica populara Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda a trait o poveste de iubire cu solista de muzica populara Nicoleta Voicu, insa cei doi si-au spus adio zilele trecute. Dupa separare, ambii au facut declaratii despre motivul care a dus la ruptura. Cei doi au avut o relatie de un an.

Desi s-au separat, se pare ca Nicoleta Voicu isi doreste o impacare cu cel care i-a fost partener de viata pana de curand. Potrivit click.ro, Nicoleta Voicu a recurs la talentul ei poetic pentru a-l recastiga pe artist. nicoleta Voicu i-a compus o poezie erotica lui Gheorghe Turda:

„Te-as iubi ca o felina/In lenjerii de matase. Sa-mi simti trupul pe tot trupul,/Geana noptii sa se lase. Iti simt buzele pe spate, Agonia-n mine curge./Tu ma arunci in pacate,/ Eu te iubesc pan la sange”.

Gheorghe Turda nu a fost impresionat de versurile transmise de fosta sa iubita.

„Un maramuresean, cand isi da cuvantul, il si respecta. Eu am spus ca ne-am despartit si nu vreau sa ma mai impac cu Nicoleta. Am auzit ca e trista, ca plange pe la televizor, dar nu ma inmoaie. Poezia e frumoasa, doar ca ea a facut o gafa prea mare ca eu sa pot sa trec peste ea”, a declarat interpretul de muzica populara pentru sursa mai sus-mentionata.

Artistul a fost extrem de deranjat de faptul ca fosta sa partenera s-a laudat peste tot ca l-a ingrijit pe perioada cat a fost bolnav.

„A strigat in gura mare ca m-a ingrijit, mi-a stat la capatai atunci cand mi-a fost depistat cancerul de piele. In fapt, a fost vorba despre o alunita pe care am avut-o la tampla, si care mi-a fost extirpata imediat. A durat 30 de minute, apoi am plecat acasa pe picioarele mele si cu un mic pansament in locul cu pricina. Acasa a trebuit sa urmez un tratament care presupunea curatarea acelei rani si aplicarea unor picaturi speciale, de doua ori pe zi.

Deci nu am fost bolnav, nu am cazut la pat, nu am avut nevoie sa ma spele sau sa ma hraneasca cu lingurita. A fost cea mai simpla treaba, iar pentru faptul ca ea m-a insotit la medic si mi-a pus acele picaturi, cred ca am fost un mare domn cu ea, financiar vorbind. Insa nu asta vreau sa scot in evidenta, nu vreau sa ma laud. Dar, totusi, nu suport minciuna si urasc cand cineva imi „scoate ochii”. Sunt un om zdravan, sanatos. Ce sa zic, cred si eu ca plange dupa mine la cat am rasfatat-o”, a mai spus Gheorghe Turda.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.