Nicușor Dan cauta noi locuri la ATI in spitalele din București: 'O sa vedeti in zilele urmatoare deciziile'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, luni, la finalul unei vizite de lucru efectuate în spitalele bucureştene, alături de premierul Ludovic Orban, că în zilele următoare vor fi anunţate decizii în legătură cu noi locuri de terapie intensivă, anunță AGERPRES.

"Am avut discuţii cu mai mulţi manageri şi în general pe tot ce înseamnă această criză sanitară, e nevoie de colaborarea instituţiilor, iar în ultimele săptămâni a existat o colaborare, nu a mai existat acea ruptură între primărie, Administraţia Spitalelor şi Ministerul Sănătăţii. O să vedeţi în zilele următoare deciziile cu privire la noi locuri de terapie intensivă în Bucureşti", a arătat Dan, în cadrul unei declaraţii de presă.

Nicuşor Dan a menţionat că pentru spitalele administrate de Municipalitate vor fi alocate în 2021 sume de 70-80 de milioane de lei, în vederea autorizării de securitate la incendiu.

În ce priveşte cele două spitale aflate sub supravegherea ISU şi care ar trebui mutate (Spitalul Prof. Dr. Dan Theodorescu şi Spitalul Prof. Dr. Panait Sîrbu), Nicuşor Dan a declarat că decizia va fi luată la întocmirea bugetului pentru anul următor.

Citește și: Un medic ATI RUPE TĂCEREA după tragedia de la Piatra-Neamț: Oricare dintre secțiile ATI se poate găsi mâine în aceeași situație

"Este o decizie pe care o să o luăm împreună cu bugetul pe anul 2021 (cea referitoare la relocarea celor două spitale, n.r.). Este o analiză şi o decizie pe care o să luăm odată cu bugetul pe 2021. Ce pot să vă asigur este că până la acel moment există o verificare periodică din partea ISU", a spus Nicuşor Dan.

Primarul general a anunţat luni că 9 spitale administrate de Municipalitate au proiectul de intervenţie avizat, dar nu au încă bani alocaţi pentru intervenţiile necesare în vederea autorizării de securitate la incendiu.

"Am cerut de urgenţă şi am primit situaţia autorizării de securitate la incendiu a celor 19 spitale din subordinea Primăriei Capitalei. În rezumat, 8 spitale au autorizaţie de siguranţă la incendiu sau nu necesită conform legii o astfel de autorizaţie (spitalele Colentina, Dr. Cantacuzino, Dr. Stoia, Sf. Ştefan, Dr. Gomoiu, Victor Babeş, Prof. Dr. Obregia şi Dr. Gorgos), 9 spitale au proiectul de intervenţie avizat, dar nu au încă bani alocaţi pentru intervenţii (e vorba despre spitalele Sf. Maria, Filantropia, Dr. Carol Davilla, Foişor, Nicolae Malaxa, Colţea, Sf. Luca, Prof. Dr. Burghele şi Centrul pentru Toxicodependenţe Sf. Stelian), iar 2 spitale se află sub supravegherea ISU şi urmează să fie mutate (Spitalul Prof. Dr. Dan Theodorescu şi Spitalul Prof. Dr. Panait Sîrbu). Vom aloca bani pentru a reglementa situaţia", a anunţat edilul general.