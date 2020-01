Nicușor Dan, despre sondajul PLUS: Nu știam. Am aflat din presa

Nicușor Dan a declarat, marți, că nu a știut de sondajul prezentat de PLUS, care îl prezenta pe Vlad Voiculescu la egalitate cu el la categoria intenție de vot pentru Primăria Capitalei, precizând că a aflat ”din presă”. ”Fiecare are dreptul să comunice în felul în care dorește”, a mai spus el.

"Nu știam de acest sondaj, l-am văzut și eu ca și dumneavoastră din presă. Fiecare are dreptul să comunice în felul în care dorește. Sunt un candidat independent care sunt susținut în momentul de față de un partid dintr-o alianță. Mai departe, ce se va întâmpla în acea alianță dacă eu voi fi invitat să-mi spun punctul de vedere, dacă nu, să decidă Alianța", a declarat Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre sondajele separate făcute de PLUS.

Nicușor Dan a mai precizat că este avantajat pentru că este un independent, având în vedere competiția dintre partide pentru desemnarea unui candidat.

"Eu cred că atunci când faci o echipă de fotbal, selecția o faci la fotbal, nu o faci la fotbal în sală. Eu cred că dacă vrem să mergem și să câștigăm aceste alegeri trebuie să întrebăm toți bucureștenii și metoda științifică este sondajul. Am avut discuții cu partidele de Opoziție. Cred că este un avantaj, în ipoteza în care rămânem la un singur tur, faptul că sunt independent, pentru că partidele de opoziție vor fi într-o competiție pentru alegerile parlamentare și atunci e mai simplu pentru ele să susțină un independent, decât să susțină un candidat al unui alt partid cu care sunt în competiție", a mai adăugat acesta.