Nicușor Dan dezvaluie cifrele din sondajul care l-a propulsat candidat al dreptei: Jocul s-a inchis!

Nicușor Dan se prefigurează candidat unic al dreptei în Capitală, asta după ce liberalii și-au anunțat susținerea pentru el, iar USR București l-a asumat drept candidat. În acest condiții, Nicușor Dan arată că sondajele efectuate la nivelul Capitalei arată că un candidat unic al dreptei ar obține 55-60%.

„Eu aveam susținerea ca independent din partea USR. USR e parte a unei alianțe. Nu știu care e decizia pe care o va lua PLUS, dar dacă cele mai mari partide din București au luat decizia asta, cred că jocul e închis.”, a declarat Nicușor Dan, la Realitatea Plus.

Candidatul independent a mai precizat că dacă toate partidele de Opoziție s-ar fi înțeles pe un alt candidat, el s-ar fi retras din cursă. Nicușor Dan a mai spus că a aflat dimineață decizia pe care a luat-o PNL, fiind sunat de președintele PNL, Ludovic Orban. Nicușor Dan a mai precizat și că a avut o discuție cu Vlad Voiculescu de la PLUS.

„Am avut și o întâlnire cu Vlad Voiculescu. Am convenit că va fi o întâlnire între USR și PLUS pentru armonizarea strategiei de campanie la alegerile locale din București. Am făcut un sondaj la începutul lui ianuarie, iar un candidat al Opoziției la Primăria Capitalei ar obține între 55 și 60%.”