Nicușor Dan e sceptic: “Fara o alianța a dreptei, candidații PSD la sectoare au prima șansa sa iasa din nou primari”

Candidatul unic al dreptei pentru Primăria Generală a Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că în ipoteza în care partidele de dreapta care au decis să îl susţină nu ajung la un acord şi pentru prezentarea de candidaţi unici pentru primăriile de sector, candidaţii PSD „au prima şansă". Nicuşor Dan a mai spus că susţine organizarea alegerilor […]