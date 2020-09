Nicușor Dan o contrazice pe Gabriela Firea: Nu o sa elimin subvenția la transportul public

Candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a acuzat-o vineri la Antena 3 pe Gabriela Firea, primarul general, ca a spus minciuni despre el.

„Dna Firea a facut aseara niste informatii mincinoase. A spus ca voi elimina subventia la transportul public. Nu am spus asta niciodata. Dansa nu a platit o jumatate de miliard in 2019 si ii lipseste jumate de miliard si in 2020. Afirm cu tarie ca daca eu ajung primar, subventia o sa ramana. Daca Firea ramane primar, STB intra in faliment ca RADET.

A mai spus ca as vrea sa elimin ajutorul pentru persoanele cu dizabilitati. Nici vorba. Vreau sa fac ce nu s-a facut pentru persoanele cu dizabilitati, sa accesibilizez mijloacele de transport in comun, centre de zi, centre speciale pentru copii cu dizabilitati.

Nu trebuie sa minti in campanie. Astept o dezbatere fata in fata, pe care vad ca o evita”, a declarat Nicușor Dan.