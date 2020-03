Nicușor Dan pornește razboiul cu Gabriela Firea: lanseaza acuzații dure, in scandalul poluarii din Capitala

Primăria Capitalei comunică tot timpul pe lângă subiect, declară la RFI candidatul independent la fotoliul de primar general Nicușor Dan, susținut de USR, PNL și PMP. El critică Primăria, în contextul poluării masive recente din București.

Nicușor Dan observă că „am fost în situația ridicolă în care am avut poluare și nici o autoritate nu a fost în stare să spună de unde vine respectiva poluare. Și asta pentru că sistemul nostru de măsurare a calității aerului nu este complet (...). Primăria Capitalei a alocat în fiecare an din 2016 până acum și nu a cheltuit, șapte milioane de lei pe an, pentru a-și face propriul sistem de măsurare a calității aerului. Primăria Capitalei are de asemenea un laborator mobil de măsurare a calității aerului, care se poate duce la orice sesizare a oricărui cetățean, dacă cetățenii dintr-o zonă a Bucureștiului spun că e poluare, se poate duce pe loc cu acel laborator mobil și vedea care este sursa poluării, ce tip de particule poluante sunt în aer și de aici să deducă sursa poluării. La fel, dacă am avea o rețea mai extinsă de senzori de poluare, ne-am putea da seama imediat din ce direcție vine respectiva poluare", a spus Nicușor Dan, la RFI.

Candidatul la Primăria Capitalei critică instituția condusă de Gabriela Firea: "O primărie bogată cu un buget de aproape un miliard de euro poate să-și creeze propriul sistem de măsurare a calității aerului, astfel încât să avem o situație exactă (...). Primăria ne-a obișnuit să comunice tot timpul pe lângă subiect. Am pus întrebarea public de mai multe ori către Primărie de ce dacă a avut bani alocați în fiecare an, șapte milioane de lei alocați pentru crearea propriului sistem de măsurare a calității aerului, de ce nu a cheltuit acești bani. Sunt și alte întrebări: de ce nu a cheltuit cei zece milioane de euro pentru piste de biciclete, de ce nu a cheltuit banii alocați pentru colectarea selectivă a deșeurilor?".

În noaptea de duminică spre luni, aplicaţiile care măsoară calitatea aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri extrem de mari ale cantităţilor de particule în suspensie, chiar şi de 10 ori peste maximul admis. Ministrul Mediului a precizat că poluarea provine de la arderile necontrolate din Bucureşti şi din judeţul Ilfov. Ministerul Mediului va verifica, până la finalul acestei săptămâni, toate sursele de poluare din zona București – Ilfov, iar operatorii care nu dețin echipamente pentru montorizarea calității aerului vor fi obligați să remedieze situația, a anunțat Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului.