Nicușor Dan, pus in dificultate de Cozmin Gușa: 'A doua intrebare e statutul sau de homo sau bi sexual. Cum mai sta cu consumul de droguri!?'

Cozmin Gușă acuză că Florian Coldea ”a fost susținătorul/inventatorul lui Nicușor Dan” și vorbește despre o întrebare a sa la care candidatul la primăria Capitalei a refuzat să răspundă: dacă este homosexual sau bisexual. O altă întrebare pe care analistul politic i-o adresează lui Dan este legată de consumul de droguri.

”Așa că, îi solicit candidatului PNL-USR-PLUS, dar de fapt al lui KWI, să ne lămurească public cum mai stă cu consumul de droguri!?”, scrie Cozmin Gușă.

”NICUȘOR DAN, A TREIA ÎNTREBARE DIN PARTEA MEA!

În plus, CUM O ACCIDENTEAZĂ COLDEA PE FIREA PE LINIILE DE TRAMVAI?!

Către omul Nicușor Dan n-aș fi avut vreodată întrebări, tocmai pentru că m-am lămurit demult că personajul zboară mult sub "radarul" curiozității mele. Pentru candidatul NICUȘOR-PLICUȘOR am avut însă 2 întrebări până acum, oarecum retorice, dar din dorința de-ai lămuri pe mult prea entuziaștii (naivii, din păcate!) susținători ai săi, că individul e total diferit de imaginea sa proiectată de către șmecherii ce-l vor primar, strict în scopul manipulării ulterioare.

L-am întrebat indirect la-nceputul lui august despre posibile aranjamente sulfuroase gen "Câine/Casă-n Parc", mi-a răspuns public că e curat ca lacrima și dacă mai zic ceva se adresează justiției să-și "repereze" onoarea. După o lună, a venit dovada clară, și necontestată nici de către el, că omul este "murdar", în sensul celor sugerate de către mine.

A doua întrebare se referea la statutul său de homo sau bi sexual, pe care l-am rugat să-l lămurească public, deoarece pentru mine sau mulți alții ca mine, acest detaliu are mare relevanță atunci când am fi puși să alegem pe cineva, sau să facem eforturi pentru ca un asemenea individ să nu fie ales. La această întrebare Nicușor nu a mai răspuns, nici n-a mai zis că mă dă în judecată, ceea ce poate fi interpretat oarecum chiar ca un răspuns în sine.

Azi am a treia întrebare pentru el, care pornește chiar din replica de ieri a contracandidatei sale, la invitația lui Nicușor pentru o dezbatere: Firea i-a zis ieri că participă la dezbatere cu el doar dacă acesta își face 2 teste, unul pentru COVID19, celălalt ANTIDROG! Nu comentez în plus asta, dar vă spun că în mediile bine informate circulă o poveste legată de anii de facultate ai lui Nicușor, când nu doar că ar fi consumat în exces, dar a și fost instituționalizat în unitatea spitalicească unde erau tratați cei care își pierdeau "busola" din cauza consumului de droguri (unde a poposit o vreme și un amic de-al meu, fost politician pesedist din generația mea, care acolo s-a și lecuit de droguri!). Filmulețul atașat postării ne arată însă un Nicușor din zilele noastre, care nu are deloc coerența sau precizia unui matematician de vârf (așa cum este!), ci a unui tip care consumă, adică a UNUIA CARE TREBUIE REFUZAT DACĂ-ȘI DOREȘTE DEMNITĂȚI PUBLICE. Să lămuresc ceva: eu n-am fost olimpic internațional la matematică, dar am fost șeful de promoție al generației mele de fizicieni, care am absolvit Fizica Corpului Solid la Univ. Babeș-Bolyai, publicând articole în reviste străine prestigioase și lucrând în colective mixte alături de matematicieni de vârf, deci știu bine cât de preciși și coerenți sunt aceștia în raționamente și exprimări, total diferiți de Nicușor. Așa că, îi solicit candidatului PNL-USR-PLUS, dar de fapt al lui KWI, să ne lămurească public cum mai stă cu consumul de droguri!?

Legat de COLDEA și FIREA, am remarcat ceva ieri. Printr-un comunicat pe care îl puteți lectura (https://clubferoviar.ro/plangere-penala-pentru-gabriela-firea/), omul de afaceri Valer Blidar, proprietarul ASTRA VAGOANE, ne anunță că va face plângere penală împotriva lui Firea pe tema tramvaielor. Cei din industria feroviară cunosc bine faptul că Blidar din Arad a avut de-a lungul anilor 2 protectori/susținători puternici, prin persoanele Ghiță Falcă și Florian Coldea, și ei tot din Arad. Nu afirm că Blidar și-a clădit succesul fulminant strict bazat pe relația cu cei doi, însă ieșirea lui amenințătoare, fix în campanie, împotriva lui Firea, creându-i astfel avantaj lui Nicușor, pentru un om de afaceri serios reprezintă o acțiune de tip KAMIKAZE (Blidar: ”Nu știu ce plângere penală i-a făcut doamna Firea lui Nicușor Dan, dar Astra pregătește o plângere penală pentru defăimarea imaginii societății și pentru daunele cauzate de afirmațiile mincinoase, inventate fără niciun temei pentru inducerea în eroare a opiniei publice și pentru așa-zise citate inventate din oferta Astra, prin care, de asemenea, aduce grave acuze firmei din Arad (...)." Clar de tot!

Mie mi-e limpede astfel că Blidar a fost "scos la produs" în acest moment tocmai de către cuplul Coldea-Falcă, pentru a contribui și el la incomodarea lui Firea, în avantajul lui Nicușor (la Arad, trio-ul COLDEA-FALCĂ-BLIDAR îl susțin la primărie pe "celebrul" BIBARȚ, care este chiar finul lui Coldea!). Iar dacă adaug aici faptul de notorietate conform căruia Coldea a fost susținătorul/inventatorul lui Nicușor încă de la prima candidatură a acestuia din 2012, ne apare clar faptul descris în titlu, cu COLDEA care vrea s-o “accidenteze” (electoral) pe FIREA, chiar pe liniile de tramvai. DECI AR PUTEA RĂMÂNE ȘI EL FĂRĂ CARNET DE CONDUCERE!”, scrie Cozmin Gușă.