Nicușor Dan, raspuns tranșant pentru Vlad Voiculescu: 'Sunt om de onoare. Nu trebuie angajamente scrise'

Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat, marți, că nu este nevoie să semneze un acord scris pentru susținerea unui candidat comun cu PLUS pentru funcția de primar general, deoarece este "om de onoare".

"Pe această chestiune cred că am dovedit în toată activitatea mea publică faptul că sunt un om de onoare și că ceea ce spun și fac. Nu cred că trebuie angajamente scrise. Pe chestiunea asta am spus încă de acum un an că în ipoteza foarte probabilă că vom avea alegeri într-un singur tur, Opoziția trebuie să aibă un candidat unic, că trebuie să existe niște metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemnat. În ipoteza în care Opoziția va avea un candidat unic și nu voi fi eu acela, n-o să candidez", a spus Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Mediafax.ro.

Vlad Voiculescu, candidatul desemnat de PLUS la alegerile pentru Primăria București, a afirmat, marți, că îl invită pe Nicușor Dan să semneze un acord prin care să se angajeze la susținerea unui candidat comun al Alianței cu USR.

Citește și: Federația Părinților cere Guvernului să aloce fonduri pentru alocații: 'Niciodată nu se găsesc bani pentru copii'

"Sunt candidatul desemnat al PLUS. Dacă alianţa, prin alegeri primare, va decide şi dacă bucureştenii vor decide, în cadrul alegerilor primare din cadrul alianţei, că Nicuşor Dan este candidatul, îl voi susţine, bineînţeles. Mă aştept la acelaşi lucru din partea lui. Îl invit să semnăm un acord, mâine dacă trebuie, care să spună foarte clar: avem un singur candidat al alianţei. Aş vrea să aud lucrurile acestea mai clar spuse din gura dânsului", a precizat Vioculescu la sediul PLUS.

Vlad Voiculescu a prezentat un sondaj de opinie din care reiese că este la egalitate cu Nicușor Dan, care are susținerea USR București pentru calitatea de candidat comun al Alianței USR-PLUS.

Data limită până la care trebuie desemnat candidatul comun al Alianței este 15 martie.