Nicușor Dan s-a dus la Congresul USR: a cerut o unificare a intregului bloc de opoziție

Nicușor Dan, fostul președinte al USR, s-a dus la Congresul USR și le-a cerut foștilor colegi să negocieze cu cei de la PNL și PMP pentru a avea un candidat unic la Primăria Capitalei, iar acela să fie el.

Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize în topul încrederii

”Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurtă perioadă ca să-mi dau acea semnătură (pentru ca USR să poată înscrie candidații la alegerile europarlamentare pe lista Alianței cu PLUS - n.n.), am venit să-mi salut vechi prieteni”, a spus acesta.

”Eu cred că trebuie să existe un candidat unic al Opoziției la Primăria Capitalei, am speranța să fiu eu”, a declarat Nicușor Dan.