Nicușor Dan: 'Sectorul 3 este exemplu pentru cum a guvernat PSD acest oras'

Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primăria Sectorului 3 a fost lansată marţi seara, în cadrul unui eveniment desfăşurat în Parcul IOR, unde au fost prezenţi premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, şi preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, informează Agerpres.

Nicuşor Dan a reproşat actualei administraţii din Sectorul 3 că "aruncă cu bani în publicitate", că a "inventat" companiile municipale şi că la finele anului trecut avea o datorie de 400 de milioane de euro.

"Suntem în Sectorul 3, care este exemplu pentru cum a guvernat PSD acest oraş. Suntem în sectorul în care s-au inventat companiile municipale, care dublează administraţia publică, suntem în sectorul care, ca şi Primăria Capitalei, are o datorie consistentă: 400 de milioane de euro la sfârşitul anului 2019. 600 de milioane pentru Primăria Generală; 400 de milioane - la Primăria Sectorului 3. Suntem într-un sector în care, ca şi la Primăria Capitalei, se aruncă cu bani în publicitate. Suntem într-un sector în care, deşi Bucureşti are o uriaşă problemă de mediu, dată de calitatea aerului pe care îl respirăm, s-a inventat betonarea rădăcinilor copacilor. Din fericire avem un candidat care cunoaşte administraţie publică, pe care îl cunosc de multă vreme şi pe care îl recomand bucureştenilor", a spus Nicuşor Dan.

El a pledat pentru proiecte precum reabilitarea liniilor de tramvai 27 şi 40, precum şi pentru realizarea de mari parcări la intrarea în oraş, care să fie conectate cu metroul de suprafaţă, permiţând legătura cu Gara de Nord, Pipera sau Gara Obor.

Adrian Moraru a vorbit despre potenţialul zonei 23 August, arătând că sunt necesare investiţii. El a apreciat că Robert Negoiţă a dus Sectorul 3 "aproape în faliment".

"Clujul, care are mult mai multe servicii (...), care are mult mai multe plăţi, are un buget mai mic decât Sectorul 3. Uitaţi-vă cum arată Clujul. (...) Robert Negoiţă nici nu ştiu dacă îşi mai doreşte să câştige. A dus sectorul acesta aproape în faliment. Este obişnuit să plătească dublu pe orice. Urmează ani în care aceste bugete nu mai există. Putem însă să facem cu bani mai puţini lucruri mai bune decât a făcut el până acum şi să lansăm proiecte mult mai importante, atrăgând mediul de afaceri", a spus Moraru.

Preşedintele USR, Dan Barna, a vorbit despre importanţa unui proiect comun PNL-USR PLUS pentru Bucureşti, iar apoi la parlamentare, pentru a îndepărta PSD.

"A fost necesară asumarea unor decizii foarte grele. Colega mea, Ana Ciceală, un candidat excelent pentru Sectorul 3, şi-a asumat acest pas în lateral prin care vrem să arătăm că înţelegem cât de important este ca Bucureştiul să nu mai rămână încă patru ani capturat de ceea ce înseamnă PSD", a spus el.

Preşedintele PNL, Violeta Alexandru, a declarat că în Sectorul 3 s-au făcut "foarte puţine lucruri" cu adevărat importante pentru locuitori şi că investiţiile sunt "greu de verificat fără o atentă cunoaştere" a administraţiei.

"Văd că modul în care se guvernează local în Sectorul 3 este copiat după modelul PSD. Să fim sinceri: Robert Negoiţă este PSD. (...) Să nu uităm că acest sector a fost ridicat de primarul liberal Liviu Negoiţă. Foarte puţine lucruri se văd în plus şi cu adevărat importante pentru locuitorii din Sectorul 3. Şi aceste lucruri sunt destul de serios de pus la verificat, în condiţiile în care peste bordură s-a pus altă bordură. S-au dat jos copaci, s-au pus alţi copaci. Ştim că toate aceste cheltuieli ascund foarte multe plăţi făcute fără verificări. Acesta este modul în care se cheltuie astăzi banii Sectorului 3: direct către diverse investiţii greu de verificat fără o atentă cunoaştere a administraţiei", a spus ministrul Muncii.