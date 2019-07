Niculae Badalau da asigurari: Guvernul nu are probleme cu banii de salarii si de pensii

Niculae Badalau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt probleme cu banii la nivelul autoritatilor, dar Guvernul nu are probleme cu banii de salarii si de pensii, informatiile in acest sens fiind nebuniile unora, a declarat joi ministrul Economiei, Niculae Badalau, la prezentarea bilantului de activitate pe ultimele 8 luni. "Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reasezati si cu siguranta terminam cu un deficit de sub 3%. (...) In ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi avand companii de succes, care castiga. E normal (sa fie probleme cu banii, n.red.), Romania isi doreste mult, eu mi-as dori investitii, aeroport in fiecare oras etc, la asta ma refer. Nu avem o problema cu salarii si pensii, as ...