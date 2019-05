Niculae Badalau iși urecheaza colegii și are un mesaj și pentru Petre Daea: 'Cred ca un guvern trebuie sa nu puna bete in roate unor investitori'

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat marţi, după vizitarea companiei IRUM Reghin, unicul producător de tractoare articulate forestiere şi de tractoare agricole din România, că guvernele nu trebuie să pună beţe în roate investitorilor, ci mai degrabă să îi ajute şi să îi consulte.

"Sunt impresionat de ceea ce am găsit în această fabrică. Am constatat că e una dintre cele mai moderne fabrici pe care le-am vizitat - şi eu vizitez şi în Europa - plecând de la faptul cum este organizată, cum sunt integrate cercetarea, producţia şi vânzarea. Am tot întrebat despre toate procesele tehnologice, e o fabrică cu un management care se vede că e performant. Cred că un guvern trebuie să nu pună beţe în roate unor investitori. Dacă îi şi ajută şi dacă îi şi consultă în privinţa procesului legislativ... Ieri şi astăzi am vizitat trei fabrici care m-au impresionat şi mi-au arătat, şi guvernul nostru a promovat, că se poate ca în România să se dezvolte agenţii economici şi mai ales în industrie", a afirmat Niculae Bădălău, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Economiei a precizat că în ultimele două zile a vizitat Electroprecizia Săcele, o fabrică de la Borsec şi IRUM Reghin, care l-au impresionat în egală măsură.

Bădălău a spus că îl roagă pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, să vină să vadă noile tractoare agricole de la Reghin, mai ales că "s-a mutat Tractorul Braşov la Tractorul Reghin", informează agerpres.ro.

Directorul de dezvoltare al companiei, Andrei Oltean, i-a prezentat ministrului Economiei faptul că, în toamna anului trecut, IRUM Reghin a lansat primul tractor 100% românesc, conceput şi construit de inginerii societăţii, la 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare româneşti.

IRUM Reghin va produce în primă fază tractoare cu gamă de putere cuprinsă între 85 şi 105 cai putere, în paralel cu cele fabricate sub licenţă Belarus, iar cele două tipuri de tractoare vor fi complementare, în sensul că vor fi tipuri diferite, cu putere diferită.

Conducerea IRUM Reghin a precizat că acestea nu sunt tractoare low cost, deoarece sunt utilaje performante la nivel mondial, fiind tractoare româneşti, de o concepţie românească, dar sunt anumite componente elaborate de colaboratori externi, recunoscuţi pe piaţa mondială.

În luna septembrie 2016, producătorul român de tractoare articulate forestiere SC IRUM SA Reghin, companie cu capital exclusiv românesc, a lansat trei utilaje forestiere noi - TAF 2012 G, TAF 4F GT by LOGSET şi IFRON POWERSHIFT - două dintre acestea fiind concepute exclusiv de inginerii societăţii şi fabricate la Reghin.

IRUM Reghin a inaugurat, în septembrie 2015, primul centru de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole şi forestiere din România, iFOR, în urma unei investiţii de aproape 12 milioane de lei, primele utilaje concepute aici fiind TAF 2012 G şi IFRON POWERSHIFT.

Compania a fost fondată în 1953 şi a devenit o societate cu capital complet privat în anul 1999, când societatea Maviprod a preluat-o şi a menţinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de maşini şi utilaje dedicate industriei forestiere.

