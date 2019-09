Niculae Badalau, ministrul Economiei, face primele precizari despre dosarul de la DNA: 'Haideti, sa ne dam intalnire la DNA si sa vedem cine are dreptate!'

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, comentează, într-o postare pe Facebook, informaţiile privind o investigaţie DNA în legătură cu acordul cu conpania italiană Beretta, spunând că are conştiinţa împăcată că nu a făcut absolut nimic greşit în acest proiect, iar pe cei care ” vântură minciuni despre DNA şi proiectul armei de asalt produsă în România” îi invită la DNA pentru a vedea cine are dreptate.

”Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aş fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese iniţiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveţia sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înfiinţez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, în loc să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiţi pentru serviciile lor, suficient de bine cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanţă bună.

Cred că proiectul Beretta este unul bun pentru industria naţională de apărare. Producem în România o armă modernă de asalt, pe care putem să o vindem oriunde în lume. Beneficiem şi de transfer tehnologic. Putem să oferim soldaţilor care-şi riscă viaţa o armă de încredere în condiţii de luptă. Am conştiinţa împăcată că nu am făcut absolut nimic greşit în acest proiect. De fapt, lansez o provocare către toţi cei care vântură minciuni despre DNA şi proiectul armei de asalt produsă în România: Haideţi să ne dăm întâlnire la DNA şi să vedem cine are dreptate!”, scrie Bădălău pe Facebook.

Ministrul Economiei anunţă că nu se va lăsa intimidat şi nu va renunţa la proiectele care sunt bune pentru industria românească, de apărare sau de minerit, indiferent cine este deranjat de ele.

”Pot înţelege că sunt mulţi deranjaţi de proiectele despre care am vorbit, şi despre care voi continua să vorbesc. Ceea ce nu pot înţelege, şi nici nu pot accepta, este să ne jucăm cu securitatea naţională, cu siguranţa sau înzestrarea soldaţilor români din teatrele de operaţii”, precizează Nicolae Bădălău.

El avertizează că nu este genul timid, iar bunul său simţ nu trebuie confundat cu altceva.

”Toţi aceşti păpuşari ai diferitelor grupuri de interese pun la grea încercare răbdarea tuturor celor care chiar urmăresc interesele legitime de securitate ale statului român. În final, o parafrază dintr-un film foarte bun: sper să se oprească din a promova minciuni despre mine, ca să nu încep să spun eu adevărul despre ei!”, conchide Niculae Bădălău.

Evenimentul Zilei a relatat că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început audierile în dosarul „Afacerea Bădălău- Beretta”. Conform aceleiaşi surse, anchetatorii au solicitat informaţii de la reprezentanţi ai unor structuri subordonate Ministerului Economiei sau Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit anchetatorilor, Bădălău ar fi făcut lobby companiei italiene ”Beretta”, inclusiv la şedinţe cu şefi de structuri sau alţi colegi de Cabinet, mai susţine publicaţia.

Memorandumul de înţelegere care permite asocierea dintre Holdingul Beretta şi Uzina Mecanică Plopeni, filială a CN Romarm SA, a fost semnat în 10 iunie, la sediul Ministerului Economiei, de către Preşedintele Franco Gussalli Beretta, şi Directorul General al Uzinei Mecanice Plopeni - Tiberiu Alexandru Pîrvu.

Uzina Mecanică Plopeni, filială a Romarm, va produce arme de asalt Beretta, în ternen de şase luni de la semnarea contractului, urmând să fie creată o companie mixtă.

"Vom putea produce la Plopeni o armă modernă, de ultimă generaţie. Vom fabrica un produs românesc, chiar dacă este sub numele Beretta", a declarat atunci ministrul Economiei, Niculae Bădălău.

Statul român va deţine 80% din compania mixtă, prin Uzina Mecanică Plopeni, iar Beretta Holding restul de 20%.

„Structura societăţii mixte este: 80% Plopeni şi 20% Beretta. În acest mod vom împărţi şi profiturile societăţii mixte. Beretta ne oferă reţeaua lor de reprezentare şi distribuţie: 52 de agenţii în 52 de ţări. La Plopeni va avea loc un transfer tehnologic în valoare de 6,5 milioane de euro. Vom crea peste 150 de locuri de muncă doar în Plopeni, pentru început se vor face 50 de noi angajări. Pe orizontala industriei vom implica mai multe companii româneşti şi mă refer aici şi la Societatea IOR SA, aflată tot în portofoliul Ministerului Economiei. Pe fiecare armă produsă în parteneriat cu Beretta la Plopeni putem să montăm o lunetă sau un dispozitiv de ochire produs la IOR, ceea ce înseamnă mai multă valoare adăugată şi un impact economic semnificativ. În termeni de producţie, ne aşteptăm la 20.000 de bucăţi pe an pentru arma de asalt de calibru 5,56 NATO”, explica ministrul Economiei.

Niculae Bădălău a mai arătat că arma ARX 160 a participat la toate procedurile de achziţii sau testare din foarte multe ţări, precum Italia, SUA, Franţa, Polonia, Albania, Noua Zeelandă, Argentina, Finlanda, India, Pakistan, Egipt, Chile, Mexic, Qatar, Bahrein, Kuweit.

La rândul său, Franco Gussalli Beretta a declarat: „Începerea lucrărilor va fi graduală, iar Beretta va ajuta Romarm să fabrice componentele. Între timp, îi va ajuta să finalizeze armele. Pentru noi este important ca proiect pe termen mediu şi lung, aşa că e important să stabilim un proiect cu o ţară cum este România (...) Noi avem nevoie de clienţi şi Romarm are nevoie de un partener”.

