Niculae Badalau: PSD va strange semnaturi de la pensionari, ii vom intreba daca pot trai cu pensia de azi

Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat marți la Digi24 că organizațiile județene vor demara o campanie de strângere de semnături de la pensionari pentru majorarea pensiilor, în contextul în care punctul de pensie ar trebuie să crească, potrivit legii, cu 40% de la 1 septembrie, dar guvernanții spun că nu sunt suficienți bani pentru această majorare.

„Strangem semnaturi de la pensionari sa aratam ca au nevoie de ajutor. Îi vom intreba daca dansii pot trai cu ce pensie au astazi si cu siguranta stiti si dvs. raspunsul. Pentru a arata ca avem peste 3 milioane de oameni care nu pot supravietui in acest moment in Romania si ca statul nu are grija de ei dupa zeci de ani de munca”, a zis Bădălău.

