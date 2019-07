Niculae Badalau, reactie DURA la adresa lui Adrian Tutuianu: Cred ca avea o problema psihica

Niculae Badalau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat ca, in opinia sa, Adrian Tutuianu avea o problema psihica atunci cand i-a facut maimute pe social-democrati. „Ce a patit domnul Tutuianu a fost ca urmare a inregistrarilor din sedintele de la Dambovita, unde spunea de ”un partid de maimute”. Iertati-ma... Deci caracterul si atitudinea lui, despre Tudose inclusiv spunea, care acum ii e coleg de partid. Iertati-ma, cred ca avea o problema psihica in momentul in care...”, a declarat Niculae Badalau. Mesaj devastator la adresa lui Tutuianu! Codrin Stefanescu: Traseistul de azi. Cel care pe vremuri se gudura pe langā “dictator” sa ajungā vice In octombrie anul trecut ...