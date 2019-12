Niculina Stoican, accident grav de circulație. Artista a povestit cum și-a distrus mașina

Niculina Stoican și-a luat o mașină superbă! Artista conduce un Lexus și spune că se simte în el ca în a doua casă.

Cântăreața de muzică populară a povestit la Antena Stars ca îi place viteza și din cauza aceasta a avut permisul suspendat de multe ori. Mai mult, Niculina și-a adus aminte de un accident grav pe care l-a avut în 2007.

Incidentul s-a produs pe Drumul National 7, pe raza județului Argeș. Potrivit polițiștilor, Niculina Stoican, care se afla la volanul unui BMW X 5, nu s-ar fi orientat corect în trafic și s-a apropiat prea mult de mașina din fața sa, o Dacia papuc. Drept urmare, la o frână, jeep-ul lui Stoican a lovit Dacia. Politistii argeseni au stabilit ca intreaga vina apartine cantaretei de muzica populara, care nu ar fi respectat distanta fata de masina din fata. Drept urmare, Niculina Stoican s-a ales cu o amenda consistenta si, pe deasupra, a ramas, pentru o vreme, si fara masina. Solista a declarat ca, la ora accidentului, se grabea sa ajunga la Bucuresti, unde era invitata sa participe la emisiunea lui Dan Negru, „Vreau sa fiu vedeta”.

„Am trăit un șoc atunci. Conduceam cu viteză și în fața mea a sărit mașină. Nu puteam să evit pentru că din partea cealaltă venea un tir. Am închis ochii și am pus o frână de s-a lăsat botul mașinii. L-am lovit pe acel bărbat din plin și am dat cu el printre niște pomi. A fost o minune că a ieșit viu din acest accident”, a povestit Niculina Stoican la Antena Stars.

