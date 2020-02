Niculina Stoican, sunata de amanta sotului ei. "Ma iubeste", i-a zis la telefon - Uite ce raspuns supertare i-a dat cantareata de muzica populara femeii

Niculina Stoican stie ca sotul ei nu este un barbat prea "cuminte", insa ea le pune la punct pe cele care indraznesc sa o sune si sa ii spuna ca sunt amantele lui.



Cantareata de muzica populara a dezvaluit cum a reactionat atunci cand a primit apeluri telefonice de la femei care sustin ca se iubesc cu partenerul ei de viata.



"N-am fost o persoana geloasa si nici sotul meu nu e. Gelozia e inceputul posesivitatii. Cred ca pasiunea e o forma insipida a iubirii. Femeile l-au placut si au atras atentia. Eu am fost mandra, pentru ca cea care era la bratul lui eram eu. Am primit telefoane: 'Stii, sotul tau ma iubeste'.

I-am spus: 'Foarte bine. Sa ma suni sa-mi spui ca sotul meu te iubeste cand pe tine o sa te cheme Stanescu si pe mine n-o sa ma mai cheme Stanescu'.



Niciodata nu am simtit ca se intampla ceva. Intotdeauna am fost iubita de sotul meu. Sotul meu n-a fost un tanar prea cumintel", a declarat Niculina Stoican intr-un interviu la TV.

