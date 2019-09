Nicusor Constantinescu, dus cu duba la DNA

nicusor constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, Nicusor Constantinescu este dus cu duba la DNA. Ar fi vorba de un alt dosar in care este implicat. Amintim ca pe iulie 2019, magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis condamnarea lui Nicusor Constantinescu la 10 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. Procurorii au dovedit ca el a dispus efectuarea unor plati nelegale in valoare de peste 5 milioane de euro catre mai multe institutii aflate in subordinea Consiliului Judetean Constanta. La prima pronuntare, Constantinescu a primit o sentinta de 15 ani. Nicusor Constantinescu, audiat la DNA: Este un SANTAJ pentru a face denunt impotriva lui Liviu Dragnea Nicusor Constantinescu executa in prezent ...