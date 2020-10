Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista "vointa politica" pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. "Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de munca pentru ca sa fie mai greu ca oamenii aia sa fie dati afara", a afirmat, marti seara, Nicusor Dan.