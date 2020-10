Nicusor Dan anunta ca va fi implementat un bilet unic pentru transportul in comun din Capitala

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in curand va exista un bilet unic pentru mijloacele de transport public de suprafata din Capitala, aflate in subordinea Primariei Generale si pentru Metrou, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor. Noul primar general sustine ca nu doreste in acest moment preluarea metroului la Primaria Capitalei pentru ca aceasta ar presupune plata unei subventii in plus.