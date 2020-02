Nicusor Dan crede intr-o alianta PNL-USR-PLUS la Bucuresti: Aș fi bucuros ca Vlad Voiculescu sa fie viceprimarul Capitalei

Deputatul independent Nicuşor Dan a declarat, joi, că este nevoie de un candidat unic al dreptei la Primăria Capitalei şi nu a exclus varianta unei posibile alianţe PNL-USR-PLUS la nivelul Bucureştiului. „Este o susţinere pe care eu o cer de un an de zile. Când am intrat în această campanie, am spus că eu sunt […]

Articolul Nicuşor Dan crede într-o alianţă PNL-USR-PLUS la Bucureşti: Aș fi bucuros ca Vlad Voiculescu să fie viceprimarul Capitalei apare prima dată în PSnews.