Nicusor Dan critica proiectul 'Oxigen': 'Adevaratele masuri pentru reducerea traficului si a poluarii se lasa inca asteptate'

Deputatul Nicuşor Dan susţine că vinieta "Oxigen" pe care municipalitatea intenţionează să o introducă nu face diferenţa între poluarea produsă de maşinile pe benzină şi cele pe motorină.

"În ceea ce priveşte cuantumul taxei de poluare propusă joi în şedinţa Consiliului General, aceasta nu este proporţională cu poluarea pe care vehiculele o produc. Spre exemplu, nu face diferenţa între poluarea produsă de maşinile pe benzină şi maşinile pe motorină. Emisiile periculoase sunt particulele în suspensie, oxizii de azot şi hidrocarburile libere. Particulele în suspensie sunt emise doar de motoarele pe motorină. Pentru oxizii de azot şi hidrocarburi libere, emisiile unei maşini pe motorină Euro 4 sunt similare uneia pe benzină Euro 2. Diferenţa de emisii între un motor de benzină Euro 2 şi un motor pe benzină Euro 6 este de doar 10%", potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Nicuşor Dan.

În ipoteza în care se menţine taxa şi scutirea pentru maşinile Euro 5 şi Euro 6, Dan crede că o grilă de taxare "mai echitabilă", care să ţină seama de aceste aspecte, este una potrivit căreia taxa pentru maşinile pe benzină este de 15 lei pe zi, 300 lei pe lună, 1.200 de lei pe 6 luni, 2.000 de lei pe an pentru maşinile Non Euro; de 10 lei pe zi, 200 lei pe lună, 800 lei pe 6 luni, 1.500 lei pe an pentru maşinile Euro I; 5 lei pe zi, 100 lei pe lună, 400 lei pe 6 luni, 750 lei pe un an pentru maşinile Euro 2 şi Euro 3; niciun leu pentru maşinile Euro 4.

Grila de taxare privind maşinile pe motorină gândită de el este următoarea: 20 de lei pe zi, 400 lei pe lună, 1.500 lei pe 6 luni, 2.500 lei pe 1 an pentru maşinile Non Euro; 15 lei pe zi, 300 lei pe lună, 1.200 lei pe 6 luni, 2.000 lei pe an pentru maşinile Euro I; 10 lei pe zi, 200 lei pe o lună, 800 lei pe 6 luni, 1.500 lei pe an pentru maşinile Euro 2 şi Euro 3; 5 lei pe zi, 100 lei pe lună, 400 lei pe 6 luni, 750 lei pe un an pentru maşinile Euro 4.

Potrivit lui Nicuşor Dan, primarul general, Gabriela Firea, vrea să introducă o taxă, în timp ce "adevăratele măsuri pentru reducerea traficului şi a poluării se lasă încă aşteptate".

"După 3 ani de mandat, tot ce poate Gabriela Firea să facă pentru traficul pentru Bucureşti este să introducă o taxă. Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului şi a poluării se lasă încă aşteptate: parcări construite - zero, şoseaua de centură - zero, managementul traficului - zero, managementul parcărilor - zero, fluidizarea transportului în comun - zero. Taxarea accesului în oraş este o măsură utilizată în mari oraşe europene, dar în paralel cu facilităţi pentru lăsarea maşinii la marginea oraşului, cele mai directe fiind parcările de tip park and ride conectate la sistemul de transport în comun. Din păcate, acestea lipsesc cu desăvârşire în Bucureşti", a susţinut el.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică că ar trebui să fie unanimitate în Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru proiectul care prevede că maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vigneta "Oxigen" de acces şi circulaţie.

"În primul rând, ne dorim ca Bucureştiul să fie un oraş prietenos cu mediul, în care să avem grijă de sănătatea oamenilor, în special a tinerei generaţii, pentru că tinerii şi copiii sunt cei mai afectaţi, ei merg în parcuri, se plimbă şi inspiră un aer poluat, din păcate, şi atunci orice măsură e importantă, atât venită din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului, cât şi din partea Primăriei Generale. Aceasta e obiectivul nostru. (...) Normal ar trebui să fie unanimitate pentru un astfel de proiect, care înseamnă, de fapt, viaţa cetăţenilor, eu aşa m-aş aştepta, să nu politizăm un astfel de subiect şi anume viaţa cetăţenilor. Dar, aşa cum se întâmplă de fiecare dată, mă aştept ca USR şi PNL să voteze împotriva nu doar a proiectului, ci împotriva bucureştenilor, pentru că acest proiect e propus de un primar PSD", a spus Firea.

